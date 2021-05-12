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人口经济学家梁建章：高学历年轻人口红利还在上升期

2021年05月12日08:56 | 来源：北京青年报
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原标题：人口经济学家梁建章：高学历年轻人口红利还在上升期

　　昨天，斯坦福经济学博士、北京大学经济管理学院教授、人口经济学家梁建章对第七次全国人口普查数据进行了解读。

　　人口红利主要看年轻人口的数量

　　梁建章认为，最近几年中国的人口红利还在。而且，现在中国的人口红利还是有相当部分可以对经济发展产生正面作用。中国的人口红利主要是看中国年轻人口的数量，目前25-44岁的人口数量，虽然总数已经开始逐步下降，但是如果把里面有大学以上学历的人口拿出来看，还是有比较长期的上升趋势，可能还有一代人的上升趋势，因为中国的教育提升可能就是发生在过去十年、二十年，这可能有一定惯性。所以，虽然总的人口下降、总的年轻人口数量下降，但是高学历年轻人口还在上升。但是上升的持续性也就是一代人，随着生育人口下降，到2040年以后就会下降。

　　人口对经济最大的影响是养老和创新

　　在梁建章看来，人口的多少对经济最大的影响有两个：首先，是养老的负担问题，如果年轻人少，那必须要交很多税承担老人的养老；其次，是对创新的影响。中国之所以现在的创新力那么强盛，甚至可以和美国叫板，和中国市场规模优势很有关系，中国的市场规模可能是美国的两倍甚至更多，因为中国的人口多。市场规模大，产品成本低，运作效率就高。中国是所有制造业产品品类最全的国家，这也是得益于人口规模。

　　人才的规模也非常重要，中国之所以现在创新力这么旺盛也是因为它有世界上最大的人才规模，年轻人口规模、大学生、研究生、博士生比例都是美国的两三倍，如果人口总量是4倍的话，大学生、研发人员数量也是美国的2-3倍，所以会在很多领域出现创新型企业，很多最新最前沿的技术就会在中国产生。但是如果这个规模消减到只有现在的一半，这个优势就不复存在了。

　　人工智能是不能替代创新的，创新还是需要人才的集聚。中国之所以在人工智能上那么强，也是得益于人才规模和市场规模，创新是国家之间竞争的关键，人口规模、人才规模对于创新来说特别重要。

　　“康养行业”和旅游业能得到提振

　　人口普查数据显示，我国0-14岁和老年人口都在增加，但是劳动年龄人口的规模在下降。梁建章认为，总体来说我国的就业市场还是非常好的，我国经济在疫情以后恢复得不错，“现在中国整个经济还是处于上升的趋势，所以未来大学生的职业发展生涯还是乐观的。”

　　谈到老龄化对社会的影响，梁建章认为，进入老龄化社会，老年“康养行业”以及旅游业能够得到提振。

　　文/本报记者　赵婷婷

(责编：赵竹青、吕骞)

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