记者 李金磊

原标题：三口之家不再！家庭户平均人口跌破3意味着什么？

第七次全国人口普查数据显示，平均每个家庭户的人口为2.62人，比2010年第六次全国人口普查的3.10人减少0.48人。

这意味着，家庭户平均人口跌破3。

跌破“三口之家”

家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。

中国人民大学人口与发展研究中心副主任宋健表示，家庭规模缩小被视为现代化进程中家庭变迁的一个重要特征。20世纪60年代以来，中国平均家庭户规模一直呈现缩减态势。从1964年的户均4.43人降至1990年的3.96人，2010年进一步降至3.10人。

宋健指出，家庭户规模在1990年到2005年之间缩减幅度较大，之后缩减趋缓，2015年平均家庭户规模与2010年第六次全国人口普查时持平。按照第七次全国人口普查公布数据，2020年这一态势被打破，家庭规模进一步缩减至2.62人，较上次普查/抽样调查户均减少了0.48人。

从四口之家缩减到三口之家，再到跌破3，发生了什么？

什么原因？

国家统计局称，家庭户规模继续缩小，主要是受我国人口流动日趋频繁和住房条件改善年轻人婚后独立居住等因素的影响。

南开大学经济学院教授、中国人口学会副会长原新对中新网记者表示，生育率降低，家庭少子化，是家庭小型化的根本原因。

在他看来，人户分离增多，年轻人婚后独立居住，几世同堂现象减少，不婚人口、离婚人口增多，丁克家庭增多，也是家庭户规模缩小的因素。

宋健也表示，中国家庭户规模的缩小被认为与计划生育有关。长期施行的普遍一孩政策极大压缩了家庭中孩子的数量，也因此减少了家庭人口规模。以经典核心家庭为例，已婚夫妇生育一个孩子和已婚夫妇生育3个孩子相比，家庭户规模会缩减2个人。

家庭户数量增长

此外，宋健认为，在生育率持续稳定在低生育水平的背景下，家庭规模的下降主要受到家庭户数快速增长的影响。虽然家庭户人口总数和家庭户总数随时间都呈现增加态势，但家庭户数的增加更为迅速。

第七次全国人口普查数据显示，全国共有家庭户49416万户，家庭户人口为129281万人。而第六次全国人口普查显示，共有家庭户40152万户，家庭户人口124461万人。

宋健称，家庭户数的快速增长反映了立户水平的提高，这与中国现代化和城镇化的进程密不可分。改革开放以来的经济发展和自20世纪80年代以来逐渐开启的住房制度改革使更多的中国人得以拥有自己的住房，不必再拥挤在一个屋檐下；与此同时，日益普遍的迁移流动也使原本居于一户的家庭成员分散多处。家庭户数的快速增长不仅推动了家庭户规模的缩小，也在很大程度上改变了家庭结构，如单人户和夫妻户的比例大幅增加。

有什么影响？

家庭户规模缩小、家庭户数增长，会带来什么影响？

原新指出，家庭户规模缩小，这意味着家庭发展能力和传统功能越来越弱化，造成家庭关系的简约化，从蜘蛛网结构变为单线联系，亲情帮助弱化。这会对家庭养老造成影响，也要求产品的供给适应家庭的小型化，适老化、适小化是大的趋势。

他表示，比如现在大户型的房子并不好卖，反而是户型适中的房子更受欢迎。

可以发现，近年来“一人份”商品销量大增，比如100克装大米、50毫升威士忌、一人火锅、迷你洗衣机……

中国人口与发展研究中心主任贺丹对中新网记者表示，家庭户规模变小，原来的传统家庭的代际支持、家庭养老抚育的功能在弱化，需要更多社会服务支持家庭养老和育儿。

贺丹认为，虽然老龄化、少子化进程加快，人口增长放缓，但是家庭户数量增长，对于扩大消费也是利好。

你家有几口人？

(责编：赵竹青、吕骞)