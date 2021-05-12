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一季度中国商业银行累计实现净利润6143亿元 同比增2.4%

2021年05月12日08:59 | 来源：中国新闻网
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原标题：一季度中国商业银行累计实现净利润6143亿元 同比增2.4%

　　中国商业银行净利润在去年全年出现下滑后重回“正”轨。中国银保监会11日晚公布，2021年第一季度，中国商业银行累计实现净利润6143亿元(人民币，下同)，同比上升2.4%。

　　据统计，一季度末，银行业金融机构本外币资产329.6万亿元，同比增长9.0%。其中，大型商业银行本外币资产134.1万亿元，占比40.7%，资产总额同比增长8.1%；股份制商业银行本外币资产59.2万亿元，占比18.0%，资产总额同比增长9.1%。

　　疫情背景下，银行业持续加强金融服务。一季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额45.7万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额16.8万亿元，同比增速33.9%。保障性安居工程贷款6.6万亿元。

　　一季度末，商业银行平均资本利润率为11.28%，较上季末上升1.8个百分点。平均资产利润率为0.91%，较上季末上升0.1个百分点。中国银行研究院表示，2020年三至四季度以来，针对不良贷款的拨备计提力度大幅降低，预计今年上半年拨备对银行盈利的拖累效应将逐步消除，净利润改善迹象显现，银行业净利润增速将有望维持在5%左右。

　　备受关注的商业银行信贷资产质量也基本稳定。一季度末，商业银行不良贷款余额2.8万亿元，较上季末增加868亿元；商业银行不良贷款率1.8%，较上季末下降0.04个百分点。同期，商业银行正常贷款余额151.8万亿元，其中正常类贷款余额148.1万亿元，关注类贷款余额3.7万亿元。

　　官方披露的数据还显示，一季度末，商业银行贷款损失准备余额为5.2万亿元，较上季末增加2346亿元；拨备覆盖率为187.14%，较上季末上升2.67个百分点；贷款拨备率为3.38%，较上季末下降0.02个百分点。商业银行资本充足率为14.51%，较上季末下降0.19个百分点。总体来看，中国银行业保持了较强风险抵补能力。(记者 王恩博)

(责编：赵竹青、吕骞)

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