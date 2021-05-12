王林 李若一

原标题：14亿人口大国的新挑战：老龄化趋势明显，人口红利仍在

5月11日，备受瞩目的第七次全国人口普查结果公布：2020年全国人口总量141178万人，与2010年（第六次全国人口普查数据）相比增长5.38%，年平均增长率为0.53%。当前我国人口占全球总人口的18%，仍然是世界人口第一大国。

国家统计局局长宁吉喆表示，10年来，我国人口总量持续增长，尽管增速放缓，但仍然保持了平稳增长。“我国人口基数大、人口众多的基本国情没有改变，超大规模国内市场优势将长期存在。”宁吉喆说。

从“世界工厂”到“世界市场”，中国经济的快速腾飞，离不开人口第一大国的底蕴和积累。但目前，中国人口的结构性挑战也越发明显：2020年育龄妇女总和生育率为1.3，已处于较低水平；60岁及以上人口26402万人，占比18.70%，老龄化程度进一步加深；16岁至59岁劳动年龄人口逐步减少，与2010年相比减少4000多万人……

出生率下降、老龄化加剧将如何影响中国的经济社会发展？中国的人口政策该作出哪些调整和改革？面对一系列挑战，宁吉喆提醒，“需要采取措施促进人口长期均衡发展。”

人口老龄化，既是挑战也是机遇

国之根本，在于国民。每10年一次的人口普查是宏观政策改革的重要依据。今天公布的人口普查数据中，一个关键指标就是老龄人口再创新高。

2020年，全国60岁及以上人口为26402万人，占18.70%；其中，65岁及以上人口为19064万人，占13.50%。与2010年相比，60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点。按省份来看，全国有16个省份的65岁及以上人口超过500万人，其中有6个省份的老年人口超过1000万人。

按照联合国的标准，65岁及以上人口占比超过7%就属于老龄化社会，达到14%就是深度老龄化社会。“在国际上看，中国的老龄化水平是中等偏上的。”北京大学国民经济研究中心主任、教授苏剑表示，我国人口老龄化的进程在加快，“未富先老”的程度也在加深，“这对我们的经济来说不是好事”。

人民是国家经济的创造者，人口老龄化深刻影响着中国经济发展的驱动力。国家统计局原总经济师、国务院参事室特约研究员姚景源认为，如今我国出生率和死亡率都在下降，人均寿命在提升，这是我们经济社会发展取得成就的一个重要标志，但老龄化的趋势也越发明显。假设按照目前这个趋势不变，到2050年我国老年人口数量可能会达到总人口的30%。

中国人民大学人口与发展研究中心教授杨菊华指出，21世纪初中国就已经进入人口老龄化阶段，此次人口普查公布的数据和人口结构并未出乎预料。我国人口老龄化比例还没有达到欧洲、日本等发达国家和地区的高水平，但是老年人口规模很大，这将给全社会的养老、医疗、保障带来更多挑战。

在宁吉喆看来，人口老龄化既是挑战，也存在机遇。人口老龄化将减少劳动力的供给数量，增加家庭养老负担和基本公共服务供给的压力，但也促进了“银发经济”发展，扩大了老年产品和服务消费，还有利于推动技术进步。

在我国60岁及以上人口中，拥有高中及以上文化程度的有3669万人，60-69岁的低龄老年人口占55.83%。宁吉喆说，这些低龄老年人大多具有知识、经验、技能的优势，身体状况还可以，发挥余热和作用的潜力较大。

“十四五”规划提出，要逐步延迟法定退休年龄。杨菊华认为，延迟退休作为一项宏观政策已经讨论很多年，很可能在未来5年内逐步落地，此次人口普查数据公布或将促进退休年龄等一系列政策的修订和完善。

如何避免“低生育率陷阱”

对于人口数据，资本的嗅觉最为灵敏。今天上午第七次全国人口普查结果公布后，资本市场上多个养老概念股直线拉升，与此同时，多个教育概念股表现低迷。

中泰证券的一份研报认为，未来5-10年，60后“婴儿潮”步入“退休潮”，80后“婴儿潮”失去“黄金生育年龄”，我国“人口转型”可能进入老龄化与少子化同时出现的阶段。

2020年，全国0-14岁少儿人口的数量比2010年增加了3092万人，比重上升了1.35个百分点。此外，2020年出生人口为1200万人。全国育龄妇女总和生育率为1.3，已经处于较低水平。

总和生育率，指的是育龄期间每个妇女的平均生育子女数，是衡量一个国家和地区出生人口的重要指标。国际上一般认为，若总和生育率小于2.1，新生人口将不足以弥补生育妇女和其伴侣数量。有专家认为，若少子化程度超过老龄化，中国将陷入“低生育率陷阱”。

对此，宁吉喆说，低生育已经成为大多数发达国家普遍面临的问题，也将成为我国面临的现实问题。而前几年实施的“单独二孩”“全面两孩”等决策部署和政策措施，促进了出生人口回升，“二孩”生育率明显提升，出生人口中“二孩”占比由2013年的30%左右上升到2017年的50%左右。

中国与全球化智库特邀高级研究员黄文政长期研究人口问题，在他看来，最值得关注的是每年出生人口数据，这直接反映了人口变化的趋势。由于独生子女政策的影响，以90后为代表的育龄女性数量相对较少，同时，养育孩子的成本较高，“吓退”了部分人，年轻人整体生育意愿偏低，出生人口未来还将继续下降。

生不生孩子、生几个孩子——这已经是当代许多年轻人最为纠结的问题之一。还有年轻人选择保持单身或丁克状态。

杨菊华表示，随着越来越多年轻人选择单身或推迟结婚生育年龄，以及老年人独居养老，我国家庭户的规模也越来越小。数据显示，全国平均每个家庭户的人口为2.62人，比2010年的3.10人减少0.48人。

“总的看，依然年富力强”

放眼全世界，人口老龄化和低生育率，是各国发展时普遍都会遭遇的挑战，而且往往会同时出现。其带来的一个挑战，就是劳动力人口达到峰值后回落。数据显示，2020年中国15-59岁人口占比下降6.79个百分点。与10年前相比，劳动年龄人口已减少4000多万。

从传统的人口学和经济学角度看，劳动人口的减少几乎可以跟经济增长停滞或衰退画等号。但新的情况不太一样。

作为世界人口第一大国，中国的人口问题也引起了全世界的关注。日本东京大学教授吉川洋曾指出，当前中国社会与日本面临类似问题，但人口数量并不是决定经济增长的关键，人均劳动生产率才是。即使劳动力人口没有明显变化，只要平均每位劳动者所能制造出来的商品增加了，劳动生产率提高了，经济也能保持增长。

人口素质和受教育程度，是决定劳动生产率的关键指标。国家统计局总统计师曾玉平提醒，我国劳动年龄人口总规模仍然有8.8亿人，劳动力资源依然丰富，人口红利依然存在，尤其是劳动人口素质显著提高。

数据显示，2020年全国15岁及以上人口的平均受教育年限为9.91年，比2010年提高0.83年。其中，16-59岁劳动年龄人口平均受教育年限达到10.75年，比2010年的9.67年提高了1.08年。劳动年龄人口中，大专及以上受教育程度的人口占比达到23.61%，也比第六次人口普查时提高了11.27个百分点。

宁吉喆也提到，全国人口平均年龄38.8岁，“总的看，依然年富力强”。面对劳动年龄人口增速放缓的实际，经济结构需要调整适应，未来人才红利的新优势将逐步显现。

(责编：赵竹青、吕骞)