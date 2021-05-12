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我国注册护士总数超470万 具有大专以上学历的护士超70%

2021年05月12日09:03 | 来源：央视网
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原标题：我国注册护士总数超470万 具有大专以上学历的护士超70%

　　今天(5月12日)是国际护士节，今年我国护士节的主题是“传承红色基因，创新发展护理”。

　　国家卫健委今天发布的数据显示，截至去年底，我国注册护士总数达到470多万，比2015年增加146万，增幅达45%。

　　截至去年底，我国每千人口注册护士数从2015年的2.37增加到2020年的3.35，全国医护比由2015年的1:1.07提高到1:1.15，具有大专以上学历的护士超70%，护士队伍学历素质和专业服务能力不断提升。护理服务质量持续提高，基层护理服务能力显著提升，各地基本实现二级以上医疗机构优质护理服务100%覆盖。护理服务领域不断拓展。开展“互联网+护理服务”试点，实施老年护理服务发展工程，探索推进老年居家医疗护理服务。

　　国家卫健委医政医管局局长 焦雅辉：我们护理整个队伍的数量增长、整个素质的提升其实非常快的。每年大概都有几十万到一百万这样的一个增长的幅度。从这个变化上来讲就可以看出来，我们国家对于护士的这种职业发展的激励的这些政策，是在不断地改进和不断地完善的这样的一个过程。

　　专科护士：为患者提供高质量护理服务

　　近年来，越来越多的专科护士活跃在临床一线或养老机构，他们凭借自己在相应细分领域的专业知识，为患者提供高质量的医疗护理服务。

　　在位于浙江省长兴县龙山街道这家养老机构，由政府免费定向培养的16位老年护理专业护士，为高龄体弱、失能失智、生命终末期患者提供医疗护理服务。75岁的谢家良老人去年中风后左侧肢体不听使唤，经过半年的康复护理，现在老人的状况明显改善。

　　浙江省长兴县某护理中心护士 丁宁：他以前这个脚是画圈走，现在大家看一下，他比以往好多了，可以走直线了。

　　四川省绵阳市中心医院肿瘤科护士吴丹凤最近又多了一个新头衔——肿瘤个案管理师，她的职责是帮助患者协调各科医护人员，从精准治疗、个性化护理、身心健康、合理膳食四个方面对患者进行管理。胰腺癌患者任女士因肠梗阻吃不下东西，护士吴丹凤协调营养师、康复师、药师联合制定营养补给方案，任女士的体重由半个月前的82斤增加到现在的90斤。

　　临床统计，90%以上的癌症与精神和情绪有关，50%的癌症病人有心理障碍。在北京这家肿瘤医院，专业的护理人员正在为患者进行心理疏导。

　　护理人员：每天下午太阳也好，出去转几圈，不要老窝在病房里面，调整一个良好的心态，还有一定要动起来。

　　医院负责人 王振国：肿瘤医院的护士，他们大部分接触的都是危重病人，他(患者)的心理压力特别大，他也有时候抗拒吃药，甚至发脾气，但我们的护士都会非常亲和地去疏导他，增强他战胜疾病的信心。

(责编：赵竹青、吕骞)

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