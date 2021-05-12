原标题：老龄化进程加速 平安用“五个一流”诠释康养顶级标准

第七次人口普查数据统计结果显示，中国60岁及以上人口超过2.6亿，占总人口的18.7%。

面对庞大的老龄人口基数，如何老有所依，老有所养？尤其当有着良好健康理念，追求高品质生活，又习惯了互联网产品的一代中青年逐渐步入老龄阶段，未来的养老究竟是什么样子的？是居家，还是走进传统养老院，抑或是选择一个价格高昂的高端养老机构？ 一批有着明确生命态度、生活方式要求的长者们，正在等待最优解。

据平安集团相关人士介绍，针对这一问题，该集团整合了金融、医疗与科技领域的优势资源的，推出了平安臻颐年，希望通过“金融+医疗+康养”结合的创新发展模式，力求满足老年人的需求。

积极布局康养产业

最新出炉的人口普查数据显示，中国65岁及以上人口为1.9亿人，占13.5%。

目前，中国的老龄化呈现速度快、人口规模大等特征，加上中国社会家庭结构中，独生子女占比高，使得在当前以及今后社会的养老服务上，以个人为主导的第三支柱补充养老要承担重要角色。

为满足人民群众日益增长的养老需求，一批高端养老项目应运而生。有数据显示，近年来国内持续养老照料社区（CCRC）和高端护理院市场，都保持一定速度的持续增长。

不同于其他服务行业，康养更大程度上是需要资源积累和耐心耕耘的长期事业，雄厚资金实力之外，要选择怎样的商业模式，提供什么标准的服务，都是值得深究的行业话题。

对此，以保险起家，并天生带有康养基因的平安，选择在原有业务上做加法，推出臻颐年及其高端产品线“颐年城”正式布局康养产业。据该集团相关人士介绍，平安臻颐年配合平安其他养老保险产品与庞大的医疗和科技生态，可实现从健康管理、保险保障、慢病、重疾到养老的全生命周期服务。

那么，对康养行业来说，平安的入局意味着什么？全新的臻颐年品牌，究竟有什么差异化优势？

顺应发展推出康养标准

关于“平安臻颐年”的定位，平安内部是希望能结合自身优势，带动提升中国康养行业整体水准，助力平安成为“国际领先的高品质康养生活服务商”，让中国长者享受有品质的老年退休生活，获得幸福感、安全感、尊严感。

今年，平安集团提出全新品牌定位，要打造“有温度的金融”，于是在运营标准上，平安臻颐年的品牌也践行了新理念，针对康养行业推出臻颐年“五大一流”标准，包括地点一流、服务一流、设备一流、内容一流、保障一流，全面覆盖长者生活所需，满足客户高品质、有温度的康养需求。

所谓的地点一流，即是指平安臻颐年的选址，将打造便捷、优质、有温度的生活圈，康养项目将打通绿色就医转诊通道，直达三级综合医院。

服务一流上，平安将链接全球顶级的医疗照护资源、为长者提供专业的医疗解决方案。

设备一流方面，平安臻颐年计划引入逾百项国际领先的科技化高品质的适老化家居设计和多元化的品质康乐配套设施、结合平安科技能力，智能生活起居交互平台和领先智能紧急救援设备，打造安全、高效、专业的居住环境。

另外，在内容一流上，平安臻颐年为客户贴心设计了健康、生活、金融领域的高端尊享权益，匹配三大管家式服务，将金融、生活、健康服务一网打尽。

据介绍，平安臻颐年想要颠覆既往养老服务甚至高端养老社区的传统理念，将传统养老中消耗品、硬件主导的商业模式，转向真正做关怀、温度服务主导的康养体系。打造“入会即服务，入住即无忧”的全新模式，将定制健康管理的优先级提前，使长者们由被动养老转为主动康养。

用多产业闭环打造康养生态圈

对平安来说，过往20多年，在科技与医疗领域的投入，最终都为了能够落地成为提供温暖服务的技术和产品。臻颐年品牌的推出，对平安来说，是金融与科技双轮驱动下，在产品、流量、服务、科技等诸多方面的融合。

平安集团联席首席执行官陈心颖表示，平安臻颐年康养品牌的诞生源于平安持续创新发展的基因，也是平安基于外部环境与内部资源优势的综合考量结果。在过往的30多年间，平安也一直在探索“保险+养老”模式，以臻颐年切入康养生态圈，亦是基于平安积极创新发展模式，深化战略改革，不断自我突破的要求。

过往10多年，平安从政府、用户、服务方、支付方、科技等5个方面发力构建医疗生态闭环。一方面横向打通，从用户端出发抓住用户流量，从支付端长臂管理机构，并赋能服务方；另一方面，在纵向上通过服务政府，撬动医院、医生、医药核心资源，并借助科技抓手，赋能生态圈成员，建立竞争壁垒。在内部，医疗生态圈又与平安金融主业在获客、提升客户粘性、提高客均价值等方面加强协同价值。

以平安健康为主体的话，平安庞大线下的健康医疗服务网络已经覆盖了11万家药店、4.9万家诊所和超过2万家的体验中心，合作的机构超过1.5万，有30万名以上的医生，自有医生超过1400个，覆盖超过100个城市，健康数据库也覆盖了3万个疾病。

近日，平安还宣布参与方正集团重整。在医疗信息化、线下医疗资源的联动上，双方形成重要助力，不仅可以成为平安康养生态圈的资源优势，在整合后，补齐线下医院板块和康养板块的平安，也能让保险更好地结合客户的健康管理、亚健康管理、慢病管理、重疾护理。

医疗生态闭环逐渐完善同时，平安在前瞻性的科技创新能力也为养老居住空间赋能，提升产品的科技价值。

过去10年间，平安每年将营业收入的1%用于创新科技的研发，其中很大一部分会投入到医疗生态圈。目前，平安有8个研究院、57个实验室，研发先进的科技，有将近11万的科技从业人员、3.5万研发人员。

持续深化的人口老龄化程度，让养老市场的容量逐步扩大，市场愈发成熟。平安希望通过臻颐年，从机构养老切入，抓住高端康养机遇。

相关负责人表示，平安已经从最初金融、科技、医疗分兵突破走向现在的合并与闭环，如平安人寿首席产品官胡庭洲所言，对于后续养老体系的打造，平安有着全盘思考和规划，臻颐年只是一个起点，接下来各业务之间的碰撞与协同，将缔造一个属于平安的全新康养生态圈。

(责编：董童、李源)