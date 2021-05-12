人民网记者 杜燕飞

五月的琼岛，椰风海韵。5月10日，为期4天的首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）落下了帷幕。

70个国家和地区的1505家企业、2628个消费精品品牌参展，新品发布、采购对接、行业推介等活动130余场，精品直播间总引导成交额6800万元，超过80%参展企业参加第二届消博会意向明确，各类采购商和专业观众数量超3万人，进场观众超24万人次……本届消博会为各国消费精品进入中国市场提供了展示、交易机会，也为中国各地和各国的消费精品销往世界创造了商机。

费伯奇“盛世百年”彩蛋亮相消博会。人民网记者 杜燕飞摄

消博会的成功举办，与世界共享开放合作新机遇。

18k黄金纯手工制作、重达10公斤的费伯奇“盛世百年”彩蛋，有57个切面、价值2.5亿元的卡洛芙黑钻，每根价值过万的西班牙“国宝级”5J火腿，拥有400年历史的德国哈勒道城堡精酿啤酒……行走在消博会国际展区，琳琅满目的展品令人流连忘返。

在担任本届消博会唯一主宾国的瑞士馆内，瑞士手表“斯沃琪”的定制表带机器前排满了观众。“我可以自己选择表带花式，还可以在手表上刻上自己的名字，我要定制一款属于自己的手表！”来自北京的刘女士尽管排在队尾，也不减购物热情。

“中国消费升级趋势非常明显，我们需要离中国消费者更近，消博会带来了新机遇。”消博会上，瑞士驻华大使罗志谊表示。

同时，更多的中国消费精品在消博会上大展身手，让世界看到了中国力量。

桂发祥十八街麻花搓制技艺亮相消博会。人民网记者 杜燕飞摄

天津馆内，桂发祥十八街麻花生产车间的老师傅现场指导观众制作麻花；上海馆内，在龙凤旗袍制作技艺第四代传承人方素文手中，一根彩色盘条变成了精美绝伦的旗袍盘扣；湖南馆内，民间手工艺人向观众展示美轮美奂的湖南土家织锦……

“通过消博会这个平台，不仅结识了潜在的意向客户，了解了客户的最新需求。”张家界乖幺妹土家织锦开发有限公司总经理张甜甜表示，消博会“搭桥”，土家织锦一定会有更好的发展前景。

商务部消费司司长朱小良表示，在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延的背景下，首届消博会的举办，展现了中国推进高水平对外开放的坚定决心和信心，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望，将为处于阴霾之中的全球经济注入新动能。

西班牙“国宝级”5J火腿亮相消博会。人民网记者杜燕飞摄

消博会的成功举办，有利于加快构建新发展格局。

“‘十四五’期间，全面促进消费是我国加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局的重大任务，也是我国赢得国际竞争合作新优势的关键所在。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林表示，未来中国仍是拉动全球经济增长的“主引擎”，14亿人的消费大市场是“世界的市场、共享的市场、大家的市场”。

据海南国际经济发展局局长韩圣健介绍，消博会期间，共举办新品发布、采购对接、行业推介等形式多样的配套活动130余场，其中，国际品牌举办83场新品发布会、国内各省市自治区举办10场地方精品推介会，共发布新品超过550个。参展企业接待了大量的国内外各类采购商和专业观众，达成了一系列合作意向，进一步促进了国内内需、外需进口协调发展，促进了内外贸一体化。

记者了解到，海南自由贸易港离岛免税新政自去年7月1日实施以来，免税品日均销售额大幅增长。本岛居民日用消费品免税政策也即将出台。这些免税消费政策为提振世界消费市场增添力量。

“消博会的举办，有利于释放超大规模国内市场的需求潜力，以国内市场的循环畅通，吸引国际高端生产要素和高质量商品与服务，推动构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。”国务院发展研究中心副主任隆国强说。

科技创新产品云集消博会各大展馆。人民网记者 杜燕飞摄

消博会的成功举办，为海南自贸港建设添动力。

“首届消博会成功举办，充分展示了海南自贸港地处亚太地区的地理中心，背靠中国内地超大规模市场的区位优势，具有全球竞争力的开放政策优势。”韩圣健表示，一方面，国外的消费精品通过海南自贸港平台进入中国大市场，另一方面，国内的消费精品通过海南自贸港走向全球，实现在海南自贸港“买全球、卖全球”。

“海南要成为国际旅游消费中心，市场开放程度要走在全国前列，服务业开放要和世界高水平对接，制度规则、规制、管理、标准的现代化要和国际高标准规则相衔接，吸引全球英才，打造‘世界大港’。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示。

在这其中，海南本土企业面临怎样的发展机遇？海南国际会展中心有限责任公司兼海南天利集团负责人表示，海南自贸港的建设，赋予了海南企业新的发展机遇，企业将结合自身优势，探索国际化、多元化的发展途径，为海南自贸港建设添砖加瓦。

“作为《海南自由贸易港建设总体方案》的重要举措，举办消博会，借助自贸港政策优势、生态环境优势、营商环境优势和独特区位优势，将有效集聚各类生产要素，吸引相关产业链落地海南，促进海南产业转型升级，并有力带动海南现代服务业发展，为高质量高标准建设海南自由贸易港增添动力。”朱小良表示。

(责编：张文婷、吕骞)