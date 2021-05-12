班娟娟

原标题：4月CPI同比涨幅扩大 物价运行总体平稳

国家统计局5月11日发布数据显示，4月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.5个百分点，去年价格变动的翘尾影响约为0.1个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.7%，下游价格修复有所加速。“4月国内消费需求继续恢复，物价运行总体平稳。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示。

数据显示，4月CPI环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，食品价格下降2.4%，降幅收窄1.2个百分点，影响CPI下降约0.45个百分点。食品中，随着生猪生产持续恢复，加之消费需求有所回落，猪肉价格继续下降11.0%；鲜菜和鲜果上市量增加，价格分别下降8.8%和3.8%。非食品价格上涨0.2%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.19个百分点。

从同比看，CPI上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.5个百分点。其中，食品价格下降0.7%，降幅与上月相同，影响CPI下降约0.14个百分点。食品中，猪肉价格下降21.4%，降幅比上月扩大3.0个百分点。非食品价格上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，影响CPI上涨约1.05个百分点。

浙商证券首席经济学家李超指出，4月CPI基本符合预期，猪肉、鲜菜拖累较大，服务项积极修复，翘尾因素支撑CPI同比回升。他同时表示，伴随气温回暖、疫情影响趋弱，清明小长假带动线下消费快速复苏，旅游、酒店、机票等价格均显著修复。

值得注意的是，董莉娟指出，据测算，在4月0.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.1个百分点，而上月为-0.6个百分点；新涨价影响约为0.8个百分点，比上月回落0.2个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。

对此，兴业证券首席经济学家王涵表示，核心CPI同比继续上行，下游价格修复也有所加速。自2021年2月以来，下游价格开始渐进修复，核心CPI环比开始超季节性复苏，并且在2021年4月加速修复。下游价格的加速修复可能反映上游大宗商品涨价对下游的传导，也可能反映前期较弱的终端需求的修复。

在李超看来，过去10年中国核心CPI中枢大约为1.7%，今年仍有较大回升空间，核心CPI有望继续向疫情前水平靠拢。

(责编：罗知之、吕骞)