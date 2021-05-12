人民网北京5月12日电 （许维娜）“中国现代品牌意识的觉醒与纺织服装行业的发展高度关联，中国品牌全球影响的树立与纺织服装品牌的繁荣高度关联。”日前，国际纺织制造商联合会主席、中国纺织工业联合会会长孙瑞哲在“2021中国品牌发展国际论坛——纺织服装行业品牌建设分论坛”上表示，品牌是技术创新、文化创意、制造能力和社会信誉的高度凝结和综合呈现，是促进资源循环和价值转换的重要内核，是实现消费升级和产业升级的重要承载。

孙瑞哲还表示，多年来，纺织服装行业持续完善品牌培育和推广体系，自主品牌的市场认知度与国际影响力不断提升，行业已经形成了制造品牌、消费品牌和区域品牌协同发展的生动局面。作为我国制造业进入强国阵列的第一梯队，纺织服装行业是稳就业、保民生、促发展的先锋队，也是实现从中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变的先行者。

新形势下，行业品牌要实现高质量发展，需要紧扣时代脉搏、顺应变化、系统推进。对此，他提出了三点建议。

一是以产品质量为根本，系统化提升供给能力。品牌的生命力归根结底在于产品力。要推动科技与时尚融合，不断夯实品牌价值基础。强化新技术、新材料、新工艺的创新与应用，不断提升产品的功能与品质；加强中华优秀文化、全球潮流文化在产品设计、终端形象等各个环节的创新性运用，树立产品风格、形成品牌美学；深入开展消费市场与生活方式的研究，提升品牌对于消费需求的匹配度；加快培育“国潮”品牌等自主品牌。

二是以生态构筑为重点，系统化完善发展模式。持续完善制造品牌、消费品牌、区域品牌相互加持、彼此赋能的品牌生态，推进品牌价值的系统评价。以纤维材料为起点，依托优质的原产地和深厚的人文底蕴，打造生态化、区域化的品牌优势。拥抱数字经济，加快数字化转型，推动传统品牌焕新与再造，助力新品牌衍生与崛起。发展平台品牌、网红品牌等新载体。强化资本对品牌的系统性支撑，加快形成集约化、国际化的品牌格局。

三是以责任发展为核心，系统化推进理念导入。向善的价值理念是品牌得以可持续发展的根本。要系统化、精细化地将普世的价值理念融入品牌建设，增强消费者对品牌的认同。坚持以人为本，将满足人民美好生活需要作为品牌建设的出发点和落脚点；坚持绿色发展，将碳达峰碳中和的要求纳入品牌战略和产品全生命周期管理；坚持市场公平，将尊重创新、诚实可信、合作共赢作为品牌建设的重要方向。

(责编：张文婷、吕骞)