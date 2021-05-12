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央行调查报告： 企业利润改善大幅减缓账面资金压力

张莫
2021年05月12日09:39 | 来源：经济参考报
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原标题：央行调查报告： 企业利润改善大幅减缓账面资金压力

中国人民银行调查统计司5月11日发布对5000户工业企业2021年一季度财务状况的调查报告，报告显示，工业企业生产经营大幅改善，企业产值、销售收入、利润增速均呈现持续上升势头。与此同时，利润改善大幅减缓企业账面资金压力，明显增强企业偿债能力。

数据显示，企业产销利增速呈现持续上升势头，主营业务利润率有所提升。企业利润总额比上年同期增长107.3%，两年平均增长13.3%，比上年全年增速高13.1个百分点。其中，企业主营业务利润增长128.7%，两年平均增长18.5%，比上年全年增速高24.8个百分点。企业主营业务利润率分别比上年全年和上年同期高0.9和1.8个百分点，比2019年同期高1.1个百分点。

企业账面资金压力大幅减缓，偿债能力明显增强。3月末，企业现金短债覆盖率为122%，比上年末低2.3个百分点，比上年同期高13.5个百分点，比2019年同期高16.3个百分点。48.8%的调查企业现金短债覆盖率超过100%，这一比例比上年末低1.1个百分点，比上年同期高2.2个百分点，比2019年同期高3.3个百分点。

与此同时，企业资产负债率有所下降，流动比率和速动比率提升较快。3月末，企业资产负债率为56.9%，比上年末和上年同期分别低1.1和1.2个百分点。企业流动比率和速动比率分别为112.9%和87.3%，比上年末分别高4.3和2.5个百分点，比上年同期分别高4和3.8个百分点。

(责编：罗知之、吕骞)

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