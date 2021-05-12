原标题：数字人民币为“五五购物节”添数字味

上海日前正式启动第二届“五五购物节”，这一购物节时间上横跨第二季度，统筹“全球首发季”和“全城打折季”两大主题，首次设置长三角一体化板块。与此同时，“五五购物节”还开展了数字人民币应用试点。记者在采访中了解到，消费者采用数字人民币支付不仅享受到了便捷的支付服务体验，同时也可享受到多重优惠。

据银行业内人士介绍，去年年底，上海商贸行业已列入数字人民币试点应用场景。目前，上海重点商圈、商街、企业和平台各项测试工作正在有序推进，支付受理环境不断优化。其中，对标世界一流水平，被誉为“中华商业第一街”的南京路步行街不仅积极推进“全球新品首发地”“夜间经济活力带”“离境退税示范街”建设，还创新启动“数字货币先行区”建设，绝大部分商家都被列入数字人民币试点应用场景。

上海市泰康食品有限公司办公室主任李晓嵘向记者表示，公司近期刚开通数字人民币支付渠道，并且以“五五购物节”为契机，拓展数字人民币消费场景，将加强数字人民币的试点应用，扩大广大居民对数字人民币的知晓度，切实帮助市民提升日常消费支付便利度。他告诉记者，消费者若使用银行卡或者支付宝等第三方支付消费，资金入账需要一定时间，而数字人民币可以实时到账，让商家的资金结算更快捷，安全性也更高。

数字人民币也给顾客带来了顺畅的支付体验。市民郑先生在泰康食品店购买了一些糕团点心，他选择用数字人民币支付。“我刚刚通过申请，装上了数字人民币App，就尝鲜使用了一下，体验非常顺畅，期待后续有和数字人民币相关的优惠举措推出。”郑先生说。

记者了解到，作为数字人民币运营机构的六大行针对数字人民币支付纷纷推出专属优惠。记者从中国银行上海分行获悉，在中行活动中参与抽签，中签客户将获得无门槛消费红包，用户可在活动期间在特定商户使用红包。业内人士表示，伴随着数字人民币试点范围有序扩大和各大金融机构的积极布局，数字人民币将逐渐飞入“寻常百姓家”。

(责编：罗知之、吕骞)