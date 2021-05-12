熊 丽

原标题：PPI缘何持续走高

5月11日，国家统计局发布了4月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。数据显示，4月份CPI同比上涨0.9%，环比下降0.3%；PPI同比上涨6.8%，环比上涨0.9%。

业内专家认为，本轮PPI走高并非因为需求过热，而是受基数效应和全球大宗商品价格影响，上下游价格传导有限，预计全年CPI调控目标能够顺利实现。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，4月份国内消费需求继续恢复，物价运行总体平稳。4月份CPI涨幅比上月扩大0.5个百分点。其中，食品价格下降0.7%，影响CPI下降约0.14个百分点。非食品价格上涨1.3%，影响CPI上涨约1.05个百分点。“在非食品价格上涨带动下，本月不包括食品和能源的核心CPI涨幅扩大0.4个百分点至0.7%，为去年7月以来最高，印证了CPI的结构性上涨特征。”中国民生银行首席研究员温彬认为。

光大银行金融市场部分析师周茂华认为，4月份CPI整体保持温和，主要是影响消费者物价的多空因素均衡，食品价格整体稳中有降。亮点是服务业价格明显回暖，反映国内需求保持良好复苏态势，但国内经济活动仍处于恢复阶段，服务业价格仍偏离疫前水平，涨势温和。

4月份，国内工业生产稳定恢复，铁矿石、有色金属等国际大宗商品价格上行，生产领域价格继续上涨。温彬认为，下一阶段，大宗商品价格仍有上升空间，供给情况将成为影响大宗商品价格走势的重要因素。去年5月是PPI的低点，因此预计下月PPI将继续上行，下半年PPI上涨压力有望缓解，但涨幅不会明显回落，大概率保持高位震荡。

国家发展改革委宏观经济研究院研究员郭丽岩表示，随着价格信号对原材料生产流通的引导作用释放，国务院有关部门采取有力措施增加市场供应、稳定市场秩序，大宗商品价格将逐步回归供求基本面。预计全年PPI呈“两头低、中间高”的走势，下半年将有所回落。

今年以来PPI同比快速上涨，也催升了社会对通胀预期的担忧。周茂华认为，从目前宏观经济、产业结构和政策等方面来看，上下游价格传导有限，国内通胀有望保持温和格局。我国产业链供应链完备和基础设施完善，下游及消费品终端供给能力强，削弱了上下游价格传导效果。我国货币政策不搞大水漫灌，同时采取积极措施，舒缓大宗商品价格对我国中下游企业生产成本的影响，从而有望稳定市场预期。

(责编：罗知之、吕骞)