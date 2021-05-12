人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

PPI缘何持续走高

熊 丽
2021年05月12日09:42 | 来源：经济日报
小字号
原标题：PPI缘何持续走高

5月11日，国家统计局发布了4月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。数据显示，4月份CPI同比上涨0.9%，环比下降0.3%；PPI同比上涨6.8%，环比上涨0.9%。

业内专家认为，本轮PPI走高并非因为需求过热，而是受基数效应和全球大宗商品价格影响，上下游价格传导有限，预计全年CPI调控目标能够顺利实现。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，4月份国内消费需求继续恢复，物价运行总体平稳。4月份CPI涨幅比上月扩大0.5个百分点。其中，食品价格下降0.7%，影响CPI下降约0.14个百分点。非食品价格上涨1.3%，影响CPI上涨约1.05个百分点。“在非食品价格上涨带动下，本月不包括食品和能源的核心CPI涨幅扩大0.4个百分点至0.7%，为去年7月以来最高，印证了CPI的结构性上涨特征。”中国民生银行首席研究员温彬认为。

光大银行金融市场部分析师周茂华认为，4月份CPI整体保持温和，主要是影响消费者物价的多空因素均衡，食品价格整体稳中有降。亮点是服务业价格明显回暖，反映国内需求保持良好复苏态势，但国内经济活动仍处于恢复阶段，服务业价格仍偏离疫前水平，涨势温和。

4月份，国内工业生产稳定恢复，铁矿石、有色金属等国际大宗商品价格上行，生产领域价格继续上涨。温彬认为，下一阶段，大宗商品价格仍有上升空间，供给情况将成为影响大宗商品价格走势的重要因素。去年5月是PPI的低点，因此预计下月PPI将继续上行，下半年PPI上涨压力有望缓解，但涨幅不会明显回落，大概率保持高位震荡。

国家发展改革委宏观经济研究院研究员郭丽岩表示，随着价格信号对原材料生产流通的引导作用释放，国务院有关部门采取有力措施增加市场供应、稳定市场秩序，大宗商品价格将逐步回归供求基本面。预计全年PPI呈“两头低、中间高”的走势，下半年将有所回落。

今年以来PPI同比快速上涨，也催升了社会对通胀预期的担忧。周茂华认为，从目前宏观经济、产业结构和政策等方面来看，上下游价格传导有限，国内通胀有望保持温和格局。我国产业链供应链完备和基础设施完善，下游及消费品终端供给能力强，削弱了上下游价格传导效果。我国货币政策不搞大水漫灌，同时采取积极措施，舒缓大宗商品价格对我国中下游企业生产成本的影响，从而有望稳定市场预期。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
银保监会：一季度商业银行累计实现净利润6143亿元 同比增2.4%
　　人民网北京5月12日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会11日晚间发布2021年一季度银行业保险业主要监管指标数据。数据显示，一季度末我国银行业金融机构本外币资产329.6万亿元，同比增长9.0%；保险公司总资产24.3万亿元，较年初增加9600亿元，较年初增长4.1%。…
孙瑞哲：我国纺织服装行业自主品牌国际影响力不断提升
　　人民网北京5月12日电 （许维娜）“中国现代品牌意识的觉醒与纺织服装行业的发展高度关联，中国品牌全球影响的树立与纺织服装品牌的繁荣高度关联。”日前，国际纺织制造商联合会主席、中国纺织工业联合会会长孙瑞哲在“2021中国品牌发展国际论坛——纺织服装行业品牌建设分论坛”上表示，品牌是技术创新、文化创意、制造能力和社会信誉的高度凝结和综合呈现，是促进资源循环和价值转换的重要内核，是实现消费升级和产业升级的重要承载。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部