人民网北京5月12日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会11日晚间发布2021年一季度银行业保险业主要监管指标数据。数据显示，一季度末我国银行业金融机构本外币资产329.6万亿元，同比增长9.0%；保险公司总资产24.3万亿元，较年初增加9600亿元，较年初增长4.1%。此外，第一季度商业银行累计实现净利润6143亿元，同比上升2.4%。

银行业和保险业总资产稳健增长。2021年一季度末，我国银行业金融机构本外币资产329.6万亿元，同比增长9.0%。其中，大型商业银行本外币资产134.1万亿元，占比40.7%，资产总额同比增长8.1%；股份制商业银行本外币资产59.2万亿元，占比18.0%，资产总额同比增长9.1%。

2021年一季度末，保险公司总资产24.3万亿元，较年初增加9600亿元，较年初增长4.1%。其中，产险公司总资产2.5万亿元，较年初增长5.9%；人身险公司总资产20.7万亿元，较年初增长3.8%；再保险公司总资产5414亿元，较年初增长9.2%；保险资产管理公司总资产784亿元，较年初增长3.1%。

银行业和保险业持续加强金融服务。2021年一季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额45.7万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额16.8万亿元，同比增速33.9%。保障性安居工程贷款6.6万亿元。

2021年一季度，保险公司原保险保费收入1.8万亿元，同比增长7.8%。赔款与给付支出3951亿元，同比增长30.4%。2021年一季度新增保单件数109亿件，同比下降0.4%。

商业银行信贷资产质量基本稳定。2021年一季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额2.8万亿元，较上季末增加868亿元；商业银行不良贷款率1.8%，较上季末下降0.04个百分点。

2021年一季度末，商业银行正常贷款余额151.8万亿元，其中正常类贷款余额148.1万亿元，关注类贷款余额3.7万亿元。

商业银行利润平稳，保持较强风险抵补能力。2021年第一季度，商业银行累计实现净利润6143亿元，同比上升2.4%。平均资本利润率为11.28%，较上季末上升1.8个百分点。平均资产利润率为0.91%，较上季末上升0.1个百分点。

2021年一季度末，商业银行贷款损失准备余额为5.2万亿元，较上季末增加2346亿元；拨备覆盖率为187.14%，较上季末上升2.67个百分点；贷款拨备率为3.38%，较上季末下降0.02个百分点。

2021年一季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为10.63%，较上季末下降0.09个百分点；一级资本充足率为11.91%，较上季末下降0.12个百分点；资本充足率为14.51%，较上季末下降0.19个百分点。

商业银行流动性水平保持稳健。2021年一季度末，商业银行流动性覆盖率为141.77%，较上季末下降4.7个百分点；流动性比例为58.46%，较上季末上升0.05个百分点；人民币超额备付金率1.8%，较上季末下降0.49个百分点；存贷款比例（人民币境内口径）为77.15%，较上季末上升0.34个百分点。

保险业偿付能力情况。2020年第四季度末，纳入统计范围的保险公司平均综合偿付能力充足率为246.3%，平均核心偿付能力充足率为234.3%；100家保险公司风险综合评级被评为A类，71家保险公司被评为B类，3家保险公司被评为C类，3家保险公司被评为D类。

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