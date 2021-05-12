5376亿、5801亿、1942亿……

近日，华夏银行发布的《华夏银行股份有限公司2020年社会责任报告》（以下简称“报告”）显示，在信贷资源投入上，截至2020年末，该行在京津冀地区、长三角地区以及粤港澳地区的贷款余额分别突破了上述金额。

华夏银行党委书记、董事长李民吉表示，华夏银行坚守“全国性股份制银行”和“北京的银行”定位，深化推进“京津冀金融服务主办行”建设，紧跟长三角一体化、粤港澳大湾区建设等国家和区域发展战略，聚焦产业结构转型升级等实体经济重点领域，为实体经济培育高质量发展动能。

“一核”“两翼”齐飞 促进京津冀协同发展

《报告》显示，2020年，华夏银行为北京地区提供各类融资服务达2607亿元。

在促进首都经济建设方面，华夏银行持续加大对北京市属国企的金融服务，在集体经营性建设用地、城市更新、项目运营期融资业务等方面创新产品，为首都建设提供金融服务支持。同时扎实做好小微企业金融服务，入驻北京市首贷、续贷服务中心，设立18个“小微企业金融服务中心”，为首都小微企业信贷业务办理提供绿色通道。数据显示，2017年以来，该行累计为首都1.65万户小微企业提供信贷支持812亿元。

在助推文化繁荣方面，华夏银行围绕北京建设“全国文化中心”的战略定位，积极对接文创企业金融服务需求，持续推动“老字号行动计划”、大力助推知识产权融资创新发展，以促进首都文化大繁荣、大发展。《报告》显示，该行2020年为295家首都文创企业提供融资支持，投放金额达229亿元。

在创新科技金融方面，华夏银行立足全国科技创新中心建设，主动融入中关村创新生态体系，通过“搭建平台、加强合作、创新服务”模式持续扩大服务企业覆盖面，促进科技成果转移转化，助力北京成为全球科技创新引领者。根据《报告》，华夏银行2020年已为490家首都科技型企业提供融资服务，投放金额487亿元。

与此同时，华夏银行紧抓疏解非首都功能“牛鼻子”，大力支持北京城市副中心和雄安新区“两翼”建设。2020年，华夏银行北京城市副中心分行正式开业，重点在基础设施建设、绿色金融、产业转移、科技创新、文化创意、个人金融六大领域做好对城市副中心的金融服务，以实现与城市副中心共赢发展。同年，华夏银行河北雄安分行也正式开业，并与6家当地优质企业签订了战略合作协议。值得注意的是，华夏银行2020年制定了《支持雄安新区创新发展做好金融服务工作的实施方案》，围绕基础设施、环境治理、产业转移与承接等重点领域，为雄安新区提供多元化、全方位金融服务。

为促进京津冀协同发展，华夏银行设立京津冀分行发展工作组，形成总分行联动、条线协调的京津冀金融服务工作机制，以重点项目储备与落地为抓手，加大资源投入和政策支持力度。如该行重点支持北京新机场临空经济区、天津滨海新区、曹妃甸协同发展示范区、张承生态功能区等重点功能区建设。数据显示，该行为京津冀三地协同发展重点项目提供各类融资服务656亿元。

此外，华夏银行也在着力为京津冀三地居民打造“大同城”金融服务圈，支持三地金融服务一体化，截至2020年末已经发行京津冀协调卡超过237万张；同时依托在绿色金融领域的业务特色优势，进一步加强与世界银行等国际金融组织的合作，利用世行转贷款等低成本资金支持京津冀节能减排和清洁能源等绿色发展项目，推动京津冀区域的绿色发展。

服务实体经济 践行国家区域发展战略

回顾过去极不平凡的一年，华夏银行行长张健华表示，华夏银行2020年积极把握区域经济发展机遇，全力推进“三区、两线、多点”区域发展战略，有效支持实体经济发展。

《报告》显示，华夏银行总行通过信贷与投融资政策引导，鼓励分行积极融入当地主流经济，助推区域经济协调高质量发展。

2020年，华夏银行召开长三角区域分行一体化发展推动会，深化一体化协同发展机制和专业能力建设，加大资源配置支持力度，助力长三角一体化发展和长江经济带发展。

以支持长三角区域重点项目建设为抓手，华夏银行上海分行深入推进对某机场集团、某新能源汽车公司等长三角地区一体化发展重点企业的综合金融服务；杭州分行则与杭州市政府签订战略合作协议，在未来三年向杭州优质企业和重点项目提供1200亿元融资服务；南京分行则是累计为大纵湖退圩还湖生态修复工程等一批重点项目提供资金支持超1000亿元。

与此同时，华夏银行把握长江经济带发展形势，为加快推进基础设施建设、改善民生重点问题、加快产业基础高级化等提供优质金融服务，为长江经济带迈向高质量发展增添动力。

而对于向国际一流湾区和世界级城市群迈进的粤港澳大湾区，华夏银行加速完善大湾区分行跨境金融服务体系，大力建设大湾区特色产品体系，为大湾区建设提供全方位金融支持。

华夏银行广州分行立足发挥广州国家中心城市和综合交通枢纽优势，重点支持基础设施产业、战略性新兴产业、先进制造业和现代服务业发展；深圳分行则利用深圳金融科技头部企业众多、金融资源富集、业务政策灵活的优势，加强科技金融发展力度，建设业务创新基地；香港分行发挥香港国际金融、贸易中心及全球离岸人民币业务枢纽的区位优势，强化贸易金融及业务创新发展，建设境外客户服务平台和境外投融资及交易平台。

同时，华夏银行注重业务跨境联动，该行香港分行为某有限公司投放5000万美元的双边贷款，并与其签署战略合作协议，在公司账户业务、企业融资业务、拓展多元化产品、互联网平台合作等方面进一步加强互联互信，携手打造跨境金融高质量服务。《报告》数据显示，截至2020年末，粤港澳地区贷款余额已突破1942亿元，较上年增幅达28.2%。

(责编：董童、李源)