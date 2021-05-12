5月11日，中核集团田湾核电6号机组并网成功，各项技术指标均符合设计要求，标志着田湾核电6号机组正式进入并网调试阶段，为机组投入商业运行奠定了坚实基础。

相关负责人介绍，后续，机组还将进行各项瞬态试验和带负荷试验，符合要求后，机组将进入满功率示范运行考核。考核期间，机组的各项性能指标达到设计标准，机组状态稳定，满足电网相关要求，则表明机组具备正式商业运行条件。

受访者供图

据了解，江苏核电践行“强核报国、创新奉献”的新时代核工业精神，在保证安全、质量、环保的前提下，紧密围绕“一个确保、三个到位、五个思考”目标路线图开展抓落实年工作，全力以赴保证田湾核电6号机组高质量建设，助推实现“碳达峰、碳中和”的目标。

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