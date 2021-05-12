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今年小麦有望在面积、单产和产量上实现“三增”

2021年05月12日10:49 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （记者李栋）5月11日，国家粮食和物资储备局召开新闻发布会，介绍当前粮食收购和保供稳市有关情况。记者从会上获悉，截至4月30日，2020年秋粮旺季收购圆满结束，主产区累计收购秋粮16377万吨。5月下旬新麦即将上市，总体看，目前小麦市场供应充足、价格弱势运行；新麦有望丰收，面积、单产和产量有望实现“三增”。

据了解，再过半个月左右，2021年夏粮收购即将从南往北陆续展开，各项准备工作已基本就绪，仓容、资金等能满足夏粮收购需要。

国家粮油信息中心首席分析师王晓辉在会上表示，5月下旬新麦即将上市，当前处于接新前的小麦市场敏感期，市场主体都在准备积极入市，各方面看涨预期较强，普遍存在“高开预期”，但“高开”后“高走”还是“低走”仍存在分歧。总体看，目前小麦市场供应充足、价格弱势运行；新麦有望丰收，开秤价可能高于上年。由于小麦总体供大于求的格局没有发生根本改变，王晓辉建议市场主体把握好市场节奏，规避市场经营风险。

王晓辉介绍说，今年冬小麦播种面积同比增加300万亩左右，结束了连续4年下降的局面；主产区一、二类苗比例大多超过90%，比上年同期提高5至10个百分点，丰收已有较好基础。新麦收获前只要不出现连阴雨天气，不发生大范围赤霉病，今年小麦将再获丰收，面积、单产和产量有望实现“三增”。

从价格方面来看，2021年小麦市场价格总体呈现“先上涨，后高位弱势运行”的特征。为做好小麦保供稳市工作，2021年政策性小麦交易规则进行了三次调整，对贸易企业和投机资本参与竞拍起到明显抑制作用。

王晓辉表示，下一步，将积极发挥新型粮食市场监测预警体系作用，加强对小麦市场价格的监测和趋势预判。同时，也希望各市场主体理性购粮，售粮主体适时出售手中粮食，共同维护小麦市场平稳运行。

(责编：张文婷、吕骞)

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