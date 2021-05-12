人民网北京5月12日电 （记者李楠桦）“从5月10日起，一场大范围强对流自西向东‘横扫’我国长江中下游部分地区，影响贵州、重庆、湖南、湖北、江西、安徽、浙江、上海、江苏等地。”中央气象台首席预报员何立富表示，影响范围广、强天气分布不均、局地致灾性强是此次强对流过程的特点。其中，贵州黔东南、湖南西南部、江西东北部、湖北武汉等地出现了短时局地强降水，部分区域小时雨量超过100毫米。

据中央气象台首席预报员张涛介绍，这次过程几乎涵盖大风、雷电、短时强降雨、冰雹等全部强对流天气“选手”，是一次“混合型”过程。而这整个过程中，就好比一个“超级象群”，自西向东从重庆贵州一路跑到了浙江江苏，影响了我国长江中下游广大地区。

为什么出现强对流“超级象群”？张涛解释，就季节进程而言，4月至5月，尤其是进入5月后，长江中下游地区本就处于雷雨等强对流多发的时期。就这一次过程而言，就是大气环流在长江中下游地区形成了有利于大范围强对流天气的物理条件。来自南方的强盛暖湿气流和太阳照射的能量使得大气下层有足够的热量和水汽；同时，来自上层自青藏高原而来的西风槽天气系统具有干冷的特点，最终形成了关键的大气上层冷下层暖的不稳定层结。

何立富表示，副热带高压北侧暖湿气流加强、北抬与中纬度和高原南下冷空气结合导致了温度层结不稳定，加上长江中下游大部近期温度升高，下垫面增温明显，加剧了上升运动以及和冷空气的碰撞，导致局地强对流明显。

由于局地强对流形式多样、触发机理复杂，其过程生消快、突发性强、时空尺度较难把握，因此，其观测、预报、预警和研究的难度很大。

气象专家建议，广大公众收到地方气象部门发布的局地强对流预警信息后，最好是减少不必要的外出；相关户外作业单位及时停止户外尤其是高空作业，避免不必要的人员伤亡。如果已经身处强对流过程中，需要根据所处位置研判强对流形式，采取有效的应对方式，例如防雷击，应该避开空旷的高地，避免在大树、电线杆等地方停留；而短时强降水等导致的瞬时洪水来临，则应寻找高地等待救援，避免在地质条件脆弱的区域等待救援。

(责编：李楠桦、章斐然)