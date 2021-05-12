人民网北京5月12日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年4月份中国大宗商品指数（CBMI）为103.3%，连续四个月上升。各分项指数中，销售指数升幅明显，供应指数止跌回升，库存指数出现回落。

“从指数的变化情况来看，4月份CBMI继续上升，表明当前国内大宗商品市场稳中向好的特点进一步显现。”中国物流信息中心专家李大为表示，供应指数略有回升，显示国内商品供应增长平稳；销售指数明显上升，预示国内市场需求良好；库存指数回落，表明市场供求关系开始趋于平衡，生产经营活动趋于平稳。

李大为进一步指出，综合来看，供需双侧继续联动上升，商品库存有所回落，国内大宗商品相关企业生产经营环境进一步改善，行业稳中向好的态势继续深入发展。“不过，值得关注的是近期大宗商品价格不断上涨，一方面对相关商品生产的刺激作用加大，但另一方面也将会提高企业的原材料采购和生产成本，进而抑制需求。”

大宗商品供应量继续增长

2021年4月份，大宗商品供应指数止跌回升，至102.7%，较上月回升1.7个百分点，显示国内大宗商品供应量有所增长。

从各主要商品来看，本月除能源类商品煤炭和成品油供应量继续减少外，其余品种均呈现增长态势，特别是钢铁供应量止跌回升。

本月钢铁供应量较上月增加2.3%；铁矿石、有色金属、化工和汽车供应量较上月分别增加5.7%、3.5%、4.9%和4.5%，增速较上月分别加快2.4、1.4、1.0和1.6个百分点。

本月煤炭和成品油供应量较上月分别减少2.5%和3.3%，降幅分别扩大1.4和2.1个百分点。

对此，李大为指出，从数据变化可以看出，国内大宗商品供应量有所增长。从各主要商品来看，本月除能源类商品煤炭和成品油供应量继续减少外，其余品种均呈现增长态势，特别是钢铁供应量止跌回升。进入5月份以后，随着需求端逐步减弱，加上原材料价格不断提高，环保政策依然高压，预计钢铁产能释放会受到抑制。

煤炭方面，李大为认为，国内煤炭产能受限叠加进口减少，导致国内煤炭供应持续偏紧。尽管进口煤量的限制在一定程度上加剧了内贸市场的情绪，可能对煤价走势继续造成影响。“综合来看，5月份国内煤炭市场供应量将会有所增加。”

成品油方面，李大为指出，虽然为了弥补国内资源的缺口，运行炼厂加大开工负荷，抑制主营炼厂装置开工率的跌幅，但原油加工量仍在减少，导致汽柴油产出减少，市场供应继续下降。随着炼厂检修持续进行，预计后期市场供应仍保持偏紧状态。

商品销售均呈现增长态势

2021年4月份，大宗商品销售指数为105.5%，较上月上升1.9个百分点，显示国内大宗商品需求继续快速释放。

本月各主要商品销售均呈现增长态势，特别是除汽车外，其余品种均呈现增速加快的态势。

本月钢铁、铁矿石、煤炭、成品油、有色金属和化工销售量较上月分别增加7.1%、2.1%、6.4%、6.9%、7.9%和4.2%，增速较上月分别加快2.4、1.2、2.1、3.1、2.4和1.6个百分点；本月汽车销售量虽较上月增加1.7%，但增速较上月减缓0.4个百分点。

李大为表示，4月份是传统消费旺季，季节性需求增量和3月份延后需求量叠加，导致下游需求在4月份集中释放。当前正值一年中最适宜施工的时期，目前来看5月份需求旺盛的格局有望延续。“本月各主要商品销售均呈现增长态势，特别是除汽车外，其余品种均呈现增速加快的态势。”

国内大宗商品库存压力有所缓解

2021年4月份，大宗商品库存指数两连跌至99.1%，显示前期持续处于积压态势的商品库存开始减少，国内大宗商品库存压力有所缓解。

各主要商品中，除铁矿石、化工和汽车库存量略有增加外，其余品种均有不同程度的减少，且铁矿石和化工库存增速较上月还有所减缓。

其中，本月钢铁、原煤、成品油和有色金属库存量较上月分别减少3.6%、2.9%、1.7%和0.5%；铁矿石和化工库存量较上月分别增加1.9%和0.1%，增速较上月分别减缓1.1和1.8个百分点；汽车库存量较上月增加2.4%，增速较上月加快0.8个百分点。

对此，李大为表示，2021年4月份国内大宗商品库存指数两连跌，跌至99.1%。表明国内前期持续处于积压态势的商品库存开始减少，国内大宗商品库存压力有所缓解。各主要商品中，除铁矿石、化工和汽车库存量略有增加外，其余品种均有不同程度的减少，且铁矿石和化工库存增速较上月还有所减缓。

李大为指出，综合来看，当前国内大宗商品市场运行形势良好，需求释放持续加快，商品库存开始下降，企业预期较好，采购、生产等经营活动积极，加之当前全球经济持续复苏，国内经济继续保持平稳恢复态势。“在良好的供需基本面与宏观经济利好的共同提振下，预计国内大宗商品市场稳中向好的基本发展态势，5月份将继续延续，商品价格或将继续上行。”

(责编：张文婷、吕骞)