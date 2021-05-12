人民网记者 毕磊

近日，住建部网站发布消息称，国家住房和城乡建设部、工业和信息化部已于4月28日联合发布通知，确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡6座城市，为智慧城市与智能网联汽车协同发展首批试点城市。

专家指出，智慧基础设施建设和智能网联汽车携手入局，为国家智慧城市建设开辟了新赛道。智慧城市基础设施建设与智能网联汽车协同发展，不仅能加速构建智慧城市生态，更对解决大众出行交通、城市智慧安全管理以及治理城市病发挥重大作用，是各地政府关注民生与社会发展的重要投入方向。

近年来，随着汽车智能化水平的不断提升，国家层面多次发布政策、文件用以推动智能网联汽车发展。其中包括，《智能汽车创新发展战略》《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》《国家车联网产业标准体系建设指南》等，而各个城市也在加速推进自动驾驶的落地。

中国科学院大学教授叶齐祥告诉人民网记者，将智能城市建设与车联网进行结合，可以打造了一个集城市动态和静态数据于一体的新型城市基础设施，实现了人、车、路、物、云之间的互联互通。

据记者了解，北京已累计在海淀区、顺义区、北京经济技术开发区和房山区开放200条、共计699.58公里的测试道路，共为14家自动驾驶企业的87辆车发放一般性道路测试牌照，公开道路测试里程达 221.34万公里；广州提供自动驾驶出行服务的小汽车超过150台；长沙自动驾驶出租车开放试乘满一年，全年自动驾驶近50万公里，且运营零事故；武汉建成160平方公里的高精度城市三维空间模型，完成了106公里道路的智能化改造并向智能网联汽车、自动驾驶汽车开放，安装了1800个路侧智能设备，全面覆盖5G信号、高精度地图、北斗高精度定位网等相关智能基础设施，具备L4及以上等级的自动驾驶测试运行条件。

“无人化是自动驾驶发展的终极目标，未来真正实现无人驾驶之后，将可以把人工成本降低20%-30%，同时道路交通事故也将大幅减少。”粤港澳大湾区自动驾驶产业联盟理事长谢振东说。

企查查数据显示，目前我国共有8714家自动驾驶相关企业，广东省以2610家企业数量高居第一，江苏、山东分列二三位。2020年，自动驾驶相关企业新注册1437家，同比下降13.8%，今年一季度新注册285家，同比增长17.8%。从华为、中兴、大唐等通信领域的企业到以阿里、腾讯为代表的互联网企业，再到四维图新等创新型企业，均已布局自动驾驶车路协同技术。

华为智能汽车解决方案BU总裁王军告诉记者，华为已经把北上广深的地图数据采集完毕，预计之后每三个月会迭代和增加几个城市的地图数据，最终目标是完成全国高精地图的采集，支撑全国范围内自动驾驶车辆的运行。

“相对国外以单车智能为自动驾驶主要发展路线而言，我国的车路协同存在较多优势。”专家指出，首先，车路协同方案能突破视觉死角和障碍物遮挡，并且不受天气影响。目前，国内测试案例中的路侧单元，大多布置在交通灯附近，位于高处，能有效避免障碍物的遮挡，而且以静止状态探测移动物体，能明显提高准确率。其次，车路协同能够减少车上传感器应用，降低成本。通过车路协同的方式，能把车上的传感器转移到路上，从而减轻车辆单车压力。再有，中国的5G发展优势能进一步赋能自动驾驶。车联网作为5G的重要应用场景，给自动驾驶带来了低延时、高稳定性的物联网架构，通过服务器的高性能计算、核心云、边缘云给自动驾驶车辆提供实时路况信息、行人信息等，自动驾驶迈入5G时代。

中国汽车工程学会副秘书长、国际汽车工程科技创新战略研究院执行院长侯福深在上海车展期间表示，2025年，中国有望实现70%的量产新车型具备L3级别的自动驾驶水平、L4级别自动驾驶水平的汽车开始规模化应用，到2030年有望实现L5级别自动驾驶水平汽车的量产。

根据德勤发布的报告显示，未来五年，汽车智能化、网联化将迎来一轮高速推进，预计到2030年，中国运营的自动驾驶车辆将达3000万辆。伴随一系列政策组合拳助力，企业技术研发与相关车型的落地速度也将加快，自动驾驶市场的前景必将更为广阔。

(责编：张文婷、吕骞)