人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

中国石化张玉卓：将逐步打造“油气氢电服”综合加能站

2021年05月12日13:46 | 来源：人民网
小字号

中国石化董事长张玉卓。受访企业供图。

人民网北京5月12日电 （记者毕磊）今天，在中国石化举行的交通能源转型产业研讨会上，中国石化董事长张玉卓表示，中国石化将逐步打造“油气氢电服”综合加能站，在能源革命中育先机、开新局，实现高质量发展。

我国是全球最大的汽车生产国和消费国。在“四个革命、一个合作”能源安全新战略和碳达峰、碳中和“30”“60”战略部署的背景下，发展新能源汽车战略意义极为重大。

数据显示，近年来，我国新能源汽车进入发展加速期，成交量连续5年居全球第一，累计推广超480万辆，占全球一半以上。2020年受新冠肺炎疫情影响，汽车市场受到较大冲击，但新能源汽车产销量同比分别增长7.5%和10.9%，全行业披露融资总额首次突破千亿元，一批国产新能源汽车品牌强势崛起，成为促进汽车产业回暖、推动经济复苏的一支重要力量。

面对深刻变革的行业大势，张玉卓表示，中国石化将逐步打造“油气氢电服”综合加能站，努力在拥抱能源革命中育先机、开新局，实现高质量发展。规划到2025年，利用原有3万座加油站、870座加气站的布局优势，建设1000座加氢站或油氢合建站，5000座充换电站，7000座分布式光伏发电站点，为社会公众提供综合能源，以消费终端为突破口带动产业链的能源转型。

张玉卓强调，中国石化将以打造世界领先洁净能源化工公司为愿景目标，加快构建以能源资源为基础，以洁净油品和现代化工为两翼，以新能源、新材料、新经济为重要增长极的“一基两翼三新”产业格局。积极顺应交通能源转型大势，抓住电动汽车、氢能汽车发展带来的机遇，在巩固传统成品油销售优势的同时，锚定打造“中国第一氢能公司”目标，加快布局充换电业务，坚定向“油气氢电服”综合能源服务商转型，积极与汽车及相关行业建立更加密切的朋友圈、生态圈，共同实现高质量发展。

据记者了解，目前，中国石化已在广东、上海、浙江、广西、贵州等13个省市建成投运20个加氢站。加快布局充换电业务，与奥动、蔚来等新能源企业签署战略合作协议，积极推进充换电业务，助力绿色交通发展，目前已有496座换电站投运。加快光伏发电站点布局建设，已在海南、广东、广西、云南等地布局建设160座光伏发电站点。

(责编：张文婷、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国石化张玉卓：将逐步打造“油气氢电服”综合加能站
　　中国石化董事长张玉卓。受访企业供图。…
产业观察：我国智慧出行生态加速推进 自动驾驶催生产业新机遇
　　近日，住建部网站发布消息称，国家住房和城乡建设部、工业和信息化部已于4月28日联合发布通知，确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡6座城市，为智慧城市与智能网联汽车协同发展首批试点城市。 专家指出，智慧基础设施建设和智能网联汽车携手入局，为国家智慧城市建设开辟了新赛道。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部