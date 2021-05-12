中国石化董事长张玉卓。受访企业供图。

人民网北京5月12日电 （记者毕磊）今天，在中国石化举行的交通能源转型产业研讨会上，中国石化董事长张玉卓表示，中国石化将逐步打造“油气氢电服”综合加能站，在能源革命中育先机、开新局，实现高质量发展。

我国是全球最大的汽车生产国和消费国。在“四个革命、一个合作”能源安全新战略和碳达峰、碳中和“30”“60”战略部署的背景下，发展新能源汽车战略意义极为重大。

数据显示，近年来，我国新能源汽车进入发展加速期，成交量连续5年居全球第一，累计推广超480万辆，占全球一半以上。2020年受新冠肺炎疫情影响，汽车市场受到较大冲击，但新能源汽车产销量同比分别增长7.5%和10.9%，全行业披露融资总额首次突破千亿元，一批国产新能源汽车品牌强势崛起，成为促进汽车产业回暖、推动经济复苏的一支重要力量。

面对深刻变革的行业大势，张玉卓表示，中国石化将逐步打造“油气氢电服”综合加能站，努力在拥抱能源革命中育先机、开新局，实现高质量发展。规划到2025年，利用原有3万座加油站、870座加气站的布局优势，建设1000座加氢站或油氢合建站，5000座充换电站，7000座分布式光伏发电站点，为社会公众提供综合能源，以消费终端为突破口带动产业链的能源转型。

张玉卓强调，中国石化将以打造世界领先洁净能源化工公司为愿景目标，加快构建以能源资源为基础，以洁净油品和现代化工为两翼，以新能源、新材料、新经济为重要增长极的“一基两翼三新”产业格局。积极顺应交通能源转型大势，抓住电动汽车、氢能汽车发展带来的机遇，在巩固传统成品油销售优势的同时，锚定打造“中国第一氢能公司”目标，加快布局充换电业务，坚定向“油气氢电服”综合能源服务商转型，积极与汽车及相关行业建立更加密切的朋友圈、生态圈，共同实现高质量发展。

据记者了解，目前，中国石化已在广东、上海、浙江、广西、贵州等13个省市建成投运20个加氢站。加快布局充换电业务，与奥动、蔚来等新能源企业签署战略合作协议，积极推进充换电业务，助力绿色交通发展，目前已有496座换电站投运。加快光伏发电站点布局建设，已在海南、广东、广西、云南等地布局建设160座光伏发电站点。

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