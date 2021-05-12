近日，中国工商银行成功实现量子技术在客户信息加密场景的应用，标志着该行在量子技术助力防范金融风险方面取得突破。

据介绍，为进一步提升客户信息安全保障能力，工行基于量子状态不确定原理，在业内首次将量子随机数应用在客户登录、支付结算、资金交易等重要金融场景，并对客户信息进行标识和校验。与业界普遍使用软硬件生成的随机数相比，量子随机数能够更有效地查验用户身份假冒行为，防范交易数据截获重放等网络攻击，确保客户意愿的真实性、交易过程的完整性、安全性，有力保障客户权益。

业内人士指出，量子随机数发生器被认为是安全性最高的随机数产生装置，具备随机性、不可推测和不可重复的特点，即使采用恶意第三方制造的组件，或者窃听者拥有计算能力最强的量子计算机，也无法预测或获知它所产生的随机数。将量子随机数发生器应用于加密服务平台并生成量子随机数，可以为金融场景提供更高安全性能的加密服务。

据工商银行相关人士介绍，近年来该银行持续加大金融科技创新，在人工智能、大数据、区块链、云计算、量子技术、5G等金融科技主要技术领域逐步形成企业级技术能力，取得了一系列具有自主知识产权的技术成果。在量子技术创新研究领域，工行也提早布局，于2015年成功应用量子通信技术实现了北京分行、上海分行电子档案信息在同城间的加密传输，为客户提供安全数据传输服务。随着量子保密通信骨干网络的全线贯通，2017年，工行再次成功将量子通信技术应用到其“两地三中心”架构下的京沪异地广域网，实现网上银行异地数据的量子加密传输，在全球银行业中应用千公里级量子通信技术。在此次实现客户信息加密场景应用基础上，工行将进一步拓展场景应用。

(责编：董童、李源)