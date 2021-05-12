人民网北京5月12日电 （杨曦）国家统计局11日发布的《第七次全国人口普查公报》显示，我国老龄化进程明显加快，15—59岁劳动年龄人口数量和比例双双下降。专家及业内人士分析，虽然我国由低人口抚养比带来的人口数量红利将逐步进入尾声，但作为人口大国，我国劳动力资源仍然较为充沛，老龄化对我国社会发展既是挑战也带来机遇。

普查结果显示，从人口年龄构成情况来看，我国大陆31个省份中，0—14岁人口占17.95%，15—59岁人口占63.35%，60岁及以上人口占18.70%，其中65岁及以上人口占13.50%。

与2010年第六次全国人口普查相比，0—14岁人口的比重上升1.35%，15—59岁人口的比重下降6.79%，60岁及以上人口的比重上升5.44%，65岁及以上人口的比重上升4.63%。

图为各地区年龄构成情况。人民网杨曦 制图

劳动年龄人口数量和比例“双降”

“人口红利”逐步转向“人才红利”

分地区看，31个省份中，劳动年龄人口所占比重排在前十位的分别是广东、北京、浙江、青海、西藏、上海、黑龙江、新疆、内蒙古和宁夏，所占比重均达到66%以上。

作为劳动力大国，中国的“人口红利”在过去很长一段时间是经济增长的一大发动机。但自2012年起，我国劳动年龄人口数量和比例持续“双降”，引发了市场对“人口红利是否消失”的讨论。事实上，劳动力人口虽然持续减少，但其所产出的经济效益已经发生变化，我国正在由“人口红利”转向“人才红利”。

从劳动年龄人口受教育程度情况变化来看，15岁及以上人口的平均受教育年限为9.91年，比2010年提高0.83年。其中，16-59岁劳动年龄人口平均受教育年限达到了10.75年，比2010年的9.67年提高了1.08年。高中及以上受教育程度的人口达到了3.85亿人，占比为43.79%，比2010年提高了12.8%。大专及以上受教育程度的人口占比达到了23.61%，比第六次全国人口普查提高11.27%。表明我国人口受教育水平明显提高，人口的素质不断提升。

国家统计局总统计师曾玉平表示，经济高质量发展对劳动者的技能要求日益提高，提高劳动者的技能水平，解决岗位需求不匹配的结构性矛盾，将成为就业面临的主要问题。此外，随着人口素质的提高，人口红利逐步向人才红利转变，人口资源的优势将得到有效发挥，会进一步促进经济发展方式转变、产业结构升级、全要素生产率提高，推动人口和经济社会持续协调、健康发展。

专家指出，随着我国整体迈入新发展阶段，我国人口发展也进入了新阶段。我国庞大的人口规模构成了国内大循环的基础条件，不断提升的人口质量支撑了参与国际循环的人力资本基础，人口要素重要性的提升要求我们将优化人口发展格局作为加快形成新发展格局的关键举措。

老龄化进程明显加快

即是挑战也带来机遇

分地区来看，辽宁、上海、黑龙江、吉林、重庆、江苏、四川、天津、山东及湖北十个省份60岁及以上人口所占比例均超过20%。值得注意的是，一线省市65岁及以上人口占比普遍高于其 1—14岁青少年儿童的占比。

人口老龄化意味着寿命的延长，这得益于更好的营养结构、公共卫生、医疗保健体系的改善，以及大数据和人工智能等满足老龄化人口需求的技术创新。

专家预计，在“十四五”期间，我国将从轻度老龄化迈入中度老龄化。随着第二次生育高峰出生的“60后”群体步入退休年龄，老年人口增长速度将明显加快，其中80岁及以上高龄老年人口增加幅度更加明显。我国0-14岁少儿人口比重也呈下降趋势，未来我国人口老龄化面临顶部老龄化与底部老龄化的叠加。

国家统计局局长宁吉喆认为，人口老龄化是社会发展的重要趋势，也是今后较长一段时期我国的基本国情，这既是挑战也存在机遇。比如，人口老龄化从挑战方面看，将减少劳动力的供给数量、增加家庭养老负担和基本公共服务供给的压力。同时也要看到，人口老龄化促进了“银发经济”发展，扩大了老年产品和服务消费，还有利于推动技术进步，这都带来一些新的机遇。

机构普遍认为，中国加速迈入老龄化蕴含着新的投资机会，养老产业正在逐步成为全社会的刚需。当前，养老服务业发展一方面面临经济基础和财力保障相对弱化的挑战，另一方面也为其自身、特别是养老服务业在经济发展中重要性的凸显提供了新的机遇。

“党的十九届五中全会提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，把应对人口老龄化作为当前和今后一个时期关系全局的重大战略任务进行统筹谋划、系统施策。接下来要开发好、利用好人口普查数据，对普查数据进行认真研究，开展深度分析，切实为科学制定政策提供统计信息支撑。”宁吉喆说。

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