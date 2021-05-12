近日，58同城招聘研究院发布川渝地区就业大数据，从城市、行业、岗位、支付薪资等多个维度解读2021年4月川渝地区招聘求职趋势，为企业用工、劳动者求职提供价值参考。

数据显示，4月，川渝地区各大城市中，成都企业用工需求最旺盛，招聘需求呈现环比增长；制造业，文化、体育和娱乐业招聘环比增幅均在15%以上；促销/导购员的求职需求环比增长最快，增速为10.84%。

根据58同城招聘研究院数据，川渝地区今年4月的招聘需求排名前十的城市分别为成都、重庆、绵阳、宜宾、南充、凉山、泸州、乐山、广安、广元；其中成都招聘需求相比2020年同期增长12.39%，且环比小幅增长。求职需求前10的城市分别为成都、重庆、绵阳、南充、广安、宜宾、乐山、自贡、泸州、内江。由此反映出，成渝地区双城经济圈的加速建设，为当地发展带来前所未有的大机遇，大量释放就业机会的同时，川渝地区的人才吸引力倍增。

从行业角度来看，4月，川渝地区招聘需求前5的行业分别为交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，制造业，文化、体育和娱乐业。由于川渝地区处于全国“两横三纵”城市化战略格局中沿长江通道横轴和包昆通道纵轴的交汇地带，具有承东启西、连接南北的区位优势，因此交通运输、仓储和邮政业较为发达，用工需求也相对较高，环比增速14.5%。此外，由于川渝地区汇聚多个工业城市，近年来致力于文化赋能经济，制造业，文化、体育和娱乐业的招聘需求增长显著，环比增幅均在15%以上。

同期，川渝地区求职需求前5的行业分别为批发和零售业，住宿和餐饮业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，居民服务、修理和其他服务业。批发和零售业是我国竞争较为激烈的行业之一，覆盖服装、图书、建材等多个子行业，企业单位较多，岗位要求适合绝大多数劳动者。此外，住宿和餐饮业围绕居民刚需，加上川渝地区作为旅游胜地，在消费需求带动下，新民宿、餐厅不断涌现，为求职者提供了大量就业岗位，是吸纳就业主力行业之一。

同时，58同城招聘研究院数据显示，4月份川渝地区招聘需求排名前十的岗位分别是普工、操作工、包装工、组装工、保安、仓库管理员、分拣员、学徒工、服务员、装卸/搬运工，折射出川渝地区制造业岗位需求较大，各类制造业工种招聘需求排名靠前。与今年3月相比，保安招聘需求在4月增速最高，达到25.7%，川渝地区线下活动陆续开放，保安相关职位需求量随之上升。此外，分拣员环比招聘需求增长也较快，环比增速为6.49%。

此外，川渝地区4月求职需求前排名前十的岗位分别是货运司机、普工、店员/营业员、文员、服务员、商务司机、保安、促销/导购员、收银员、销售代表。其中促销/导购员的求职需求环比增长最快，增速为10.84%。货运司机以灵活的工作时间和较高的报酬赢得求职者的普遍青睐；而促销/导购员作为零售终端的销售岗位，在销售商品的过程中扮演着非常重要的角色，随着销售旺季的到来相应就业机会增多，求职者投递热情高涨。

(责编：董童、李源)