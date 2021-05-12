图为南沙汽车码头。南沙区提供

人民网北京5月12日电（记者孙博洋） 5月11日，“续写更多春天的故事，走进经济特区国家级新区”主题活动线上云座谈系列首场——“线上走进广东南沙区”顺利举行。

座谈会上，南沙区政府副区长孙勇向参加座谈的媒体记者详细介绍了南沙新区近年来的经济社会发展情况。在谈到南沙区“十四五”期间的经济社会发展主要目标时，孙勇告诉人民网记者，今后五年，南沙全区GDP年均增速将达到10%左右，总量力争达到3000亿元。

“未来，南沙新区的高水平对外开放门户枢纽功能将显著提升，国家级新区、自贸试验区、粤港澳全面合作示范区和承载门户枢纽功能的广州城市副中心的引领带动作用不断增强；区域辐射带动能力显著增强，在环内湾地区一体化、‘一核一带一区’建设中发挥引领示范作用，打造广深‘双城’联动先行示范区、粤港澳全面合作示范区和国内国际双循环重要枢纽节点，国际竞争力和影响力显著提升。”孙勇表示。

据了解，南沙区位于珠江入海口、广州最南端，是“千年商都”广州通向海洋的唯一通道，地处粤港澳大湾区地理几何中心，距香港38海里、澳门41海里，方圆100公里范围内汇集了大湾区全部11座城市以及五大国际机场，是连接珠江口两岸城市群和港澳地区的重要枢纽性节点。

南沙区是我国设立的第六个国家级新区。1993年，国务院批准设立广州南沙经济开发区，并于2005年成为广州行政区，2012年获国务院批复成为国家级新区。在《广州南沙新区发展规划》中，南沙新区被赋予“建设粤港澳优质生活圈、新型城市化典范、以生产性服务业为主导的现代产业新高地、具有世界先进水平的综合服务枢纽、社会管理服务创新试验区，打造粤港澳全面合作示范区”的战略定位。

孙勇告诉记者，“十四五”期间，南沙区将重点对以下六个方面作出规划设计。

一是，强化创新第一动力，打造粤港澳大湾区国际科技创新中心重要承载区。主动融入湾区协同创新和全球创新网络，打造国家战略科技力量重要节点。

二是，坚持创新链与产业链融合，构建具有竞争力的现代产业体系。突出创新经济、数字经济、海洋经济、总部经济导向，做实做强做优实体经济，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战。

三是，持续深化改革创新，营造国际一流水平的营商环境。发挥国家级新区、自贸试验区、粤港澳大湾区核心平台战略作用，对标最高标准、最高水平，在若干重点领域率先实现突破。

四是，推动“双区”建设“双城”联动，建设粤港澳全面合作示范区。紧抓“双区”建设，“双城”联动重大历史机遇，积极探索区域合作新路径新模式，引领带动粤港澳大湾区区域协调发展。

五是，加快集聚全球资源要素，建设更高水平的对外开放门户枢纽。实施枢纽聚合策略，巩固提升国际航运、贸易和金融服务等枢纽服务能级，促进高端资源要素加快集聚、高效配置。

六是，高标准推进现代化国际滨海新城建设，打造大湾区优质生活圈示范区。把全周期管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程，着力补齐教育、医疗、民政等公共服务领域短板，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

在谈到南沙区未来产业发展布局时，孙勇向记者介绍说，“十四五”期间南沙新区要做强高能级的战略性新兴产业和未来产业，全力将智能网联新能源汽车、新一代信息技术与人工智能、生物医药与健康产业打造成为新兴支柱产业；做大高质量的先进制造业，推动汽车、船舶、海工、装备、材料、信息等优势传统产业高端化、智能化、绿色化发展，打造“南沙制造”新名片；做优高品质的现代服务业，促进现代服务业和先进制造业、现代农业深度融合，促进文商旅体融合。

同时，他表示，未来南沙新区还要做精高效都市现代农业；构建陆海统筹的海洋开发格局，打造广深全球海洋中心城市核心区；优化产业发展战略布局，强化产业发展要素保障。

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