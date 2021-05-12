图为南沙区“蕉门河城市客厅”。南沙区提供

人民网北京5月12日电（记者孙博洋） 5月11日，“续写更多春天的故事，走进经济特区国家级新区”主题活动线上云座谈系列首场——“线上走进广东南沙区”顺利举行。

粤港澳大湾区建设是国家重大发展战略。推动粤港澳合作共赢协力发展十分重要。据了解，南沙区位于广州最南端，与香港和澳门分别距离28海里和41海里，区位优势明显。而在《广州南沙新区发展规划》中，南沙区又被赋予了建设粤港澳优质生活圈，打造粤港澳全面合作示范区的战略定位。

南沙区发改局副局长王剑在接受采访时表示，《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出“打造广州南沙粤港澳全面合作示范区”，明确要求南沙重点推进携手港澳建设高水平对外开放门户、共建创新发展示范区、建设金融服务重要平台和打造优质生活圈等四方面任务。过去一段时间，南沙新区不断拓宽与港澳及周边地区合作的广度和深度，经济社会发展取得新成效，基础设施“硬联通”和规则机制“软联通”水平持续提升。

提升门户枢纽集聚力辐射力影响力

王剑介绍说，未来，南沙区将进一步优化港口功能布局，引导货运功能向南沙港区集聚，建成南沙港四期、南沙港铁路、南沙国际物流中心，推进国际通用码头、南沙港五期等项目建设，将南沙港区建成现代化综合性国际门户枢纽港。一方面深化与香港、深圳在航运服务等领域合作，探索与港澳共建大湾区航运要素交易中心，打造粤港澳大湾区国际航运功能重要承载区。另一方面推动与珠江口内及珠江西岸的港口资源整合，共建世界一流港口群。

据了解，未来南沙区还将加快推进综合保税区建设，持续发展对外贸易新业态新模式，建设大型设备进口全球基地、华南地区最大综合型汽车进出口枢纽港、全国领先的跨境电商示范基地。

王剑表示，南沙区还将以南沙港铁路建成为契机，开拓中欧贸易新路径，加强与西部陆海新通道衔接，建设“一带一路”多式联运物流枢纽，加强国际产能合作，携手港澳建立实体化中国企业“走出去”综合服务基地。同时，实施南沙综合交通枢纽规划（2020-2035年），未来将构建铁路、航运、航空、公路“四位一体”的现代综合交通运输体系，强化与广州主城区、珠江口东西两岸城市快速连接，加快构建大湾区“半小时交通圈”。

加强粤港澳合作 共建创新发展示范区

据介绍，南沙区的南沙科学城已纳入大湾区综合性国家科学中心主要承载区，明珠科学园一期项目、香港科技大学（广州）加快建设，明珠科学园已集聚10多家中科院系科研机构及创新平台。

王剑表示，未来，南沙区将加快建设核心区明珠科学园，打造大湾区综合性国家科学中心主要承载区。大力推进冷泉生态系统、高超声速风洞、极端海洋科考设施、大洋钻探船等重大科学装置建设，建设一批前沿交叉研究平台，形成设施先进、学科交叉的世界级重大科技基础设施集群。同时，加强南沙科学城与“光明科学城-松山湖科学城”联动发展，打造广深港、广珠澳科技创新走廊重要节点。

据了解，南沙区纵深推进与港澳合作，重点将推动“三个联通”。一是推动平台载体“硬联通”，高水平推进粤港深度合作园、粤澳合作葡语国家产业园建设，加快导入更多港澳优质产业资源；第二是推动规则机制“软联通”，深入实施“湾区通”工程，率先在口岸通关、金融互联互通、科技创新、营商环境、法律服务、医药卫生等重点领域实现突破，打造内地与港澳规则相互衔接示范基地；第三是推动人员交流“心联通”，完善便利港澳居民政策措施体系，深入实施港澳青年来穗发展“五乐”计划，高标准规划建设粤港澳青年创业就业试验区，提供与港澳相衔接的公共服务和社会管理环境。

实施更高水平金融开放创新 建设金融服务重要平台

据了解，南沙区成立以来，累计落户金融（类金融）企业6585家，落户持牌法人金融机构13家，占广州全市1/5；融资租赁企业达2208家，分别占全国20%、全市80%，累计引进融资租赁飞机162架，累计完成80艘船舶租赁业务，成为华南地区最大的飞机船舶租赁集聚区，初步形成中国融资租赁第三极。

王剑告诉记者，未来，南沙区将高水平办好广州期货交易所，加快集聚期货业区域性总部及仓储、交割等功能的上下游机构，构建期货现货联动发展交易市场体系。加快推动筹设粤港澳大湾区国际商业银行、港澳保险售后服务中心等重大平台。

“同时，南沙区还将高标准建设南沙国际金融岛，推进国际金融论坛（IFF）永久会址、国际风险投资中心等重点项目建设。做大做强广州航运交易所，加快建设广州航运交易结算中心。着力发展航运金融、金融科技、融资租赁等服务实体经济的特色金融，携手港澳建设全球飞机租赁中心。拓展自由贸易（FT）账户体系功能和应用，探索建立与粤港澳大湾区发展相适应的账户管理体系。”他表示。

高标准规划管理 打造大湾区优质生活圈示范区

据了解，近年来南沙区社会民生事业取得长足进步。滨海新城日渐成型，灵山岛尖投资额990亿元的35个总部型项目加快建设，滨水景观带获“2020亚洲都市景观奖”；横沥岛尖、庆盛片区进入全面建设阶段，城市更新九项重点工作均超额完成目标任务。在教育方面，教育水平与品质持续提升，与国内外知名学校共建执信中学、南沙学校等10所中小学，华南师范大学附属南沙中学、广州外国语学校附属学校等也落户并投入使用。

王剑介绍说，教育方面南沙新区将加快建设香港科技大学（广州）、中国科学院大学广州学院等优质教育项目，对接粤港澳大湾区重点产业优化学科专业结构，开展与港澳校际教学教研合作交流。医疗健康方面，将推进中山大学附属第一（南沙）医院、广东省中医院南沙医院等高水平医院建成投入使用，打造具有影响力和竞争力的区域医疗中心。

“同时，南沙区还将积极落实省推进粤港澳大湾区建设领导小组印发的《广州南沙新区创建国际化人才特区实施方案》，深化人才管理体制机制改革，实施港澳人才专项支持计划和海外高层次人才精准引进计划，优化人才要素跨境跨区域配置，建立人才安居体系，加快打造粤港澳大湾区人才集聚新高地。”王剑表示。

(责编：杨虞波罗、吕骞)