人民网北京5月12日电 （许维娜）“品牌建设，功在当代，利在千秋，既是经济要求，也是政治任务。国有企业特别是央企，要切实担负起推动国家高质量发展‘主力军’和参与全球品牌竞争与合作‘国家队’的使命担当。”11日，国务院国资委副秘书长庄树新在以“坚持品牌引领 创享美好生活”为主题的“中国品牌发展国际论坛中国企业品牌建设分论坛”上表示，要服务好国家品牌建设，不断铸就更多走向世界、享誉世界的“金字招牌”“百年老店”。

“品牌的核心要义是创新。只有通过产品创新，才能彰显品牌差异。只有通过服务创新，才能提升品牌价值。品牌作为生产者和消费者的共同追求，是我国供给侧结构性改革和需求侧改革的方向，是企业竞争力的重要体现。”全国工商联副主席常兆华表示，加强品牌建设，对于满足人们更高层次物质文化需求，推动我国从经济大国向经济强国转变，促进经济体系优化升级，塑造发展新优势意义深远、影响重大。

原国有重点大型企业监事会主席寻寰中代表中国质量协会会长贾福兴进行了致辞。他表示，近年来，中国质量协会协助国务院国资委等政府主管部门积极推进品牌工作，对标国际一流品牌建设经验，基于中国优秀企业品牌实践，探索独具特色的品牌建设路径和品牌管理理论，持续开展专项课题研究、搭建各类品牌交流平台、广泛开展品牌培训，为推进我国品牌建设积极贡献力量。

品牌建设是助力供给侧结构性改革、实现“三个转变”、培育具有全球竞争力世界一流企业的重要抓手。据了解，本次论坛由国务院国资委指导，中国质量协会承办，多位来自央企的嘉宾就新时代背景下如何抓住品牌建设机遇展开了探讨。

中国石化董事长、党组书记张玉卓认为，品牌竞争是大国经济竞争的重要战场、品牌革命是构建新发展格局的有力支撑、品牌塑造更是通向基业长青的重要途径。

“在积极参与‘一带一路’与脱贫攻坚中，我们深刻认识到任何一家企业走出去不是独立的品牌，更代表国家形象。”中国建筑总经理、党组副书记郑学选指出，打造中国建造名牌就是勇担走出去的责任使命，在具体项目实施中，弘扬工匠精神，在一次次沟通中推动文化融合，搭建起合作共赢共享的有力桥梁。

国家电网党组副书记韩君表示，品牌是企业核心竞争力的综合表现，是企业走向世界的通行证。公司作为能源电力行业的国家队，积极顺应趋势，参与国际竞争。在全球竞争与合作中，展现出中国特色社会主义新国企的良好形象。

中国中车党委常委、副总裁王宫成则表示，中国特色的品牌强国之路，需要广大中国企业奋发有为、开拓进取。对装备制造业来说，面对外部发展环境剧烈变化，如何进入新发展阶段，贯彻新发展理念，实现高质量发展，融入新发展格局，深化中国品牌建设，打造新竞争优势，需要制造业同仁共同探讨、实践。

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