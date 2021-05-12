人民网北京5月12日电 （赵超）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍中国与中东欧国家经贸合作及第二届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会有关情况，并答记者问。商务部部长助理任鸿斌介绍了中国与中东欧国家经贸合作的最新情况。

任鸿斌表示，2020年以来，中国与中东欧国家经贸合作克服疫情影响，取得了长足进步。2020年，中国与17国贸易额首次突破千亿美元，达到1034.5亿美元，同比增长8.4%。今年一季度，中国与17国贸易额301.3亿美元，同比增长50.2%，超出同期中国外贸增速的11个百分点。其中，中国自中东欧国家进口强劲增长，增幅高达44.7%。2012年至2020年，中国与中东欧17国贸易年均增速8%，是中国与欧盟贸易增速的2倍以上。

中东欧17国包括波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、塞尔维亚、黑山、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、北马其顿、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚和希腊。据统计，目前中国同中东欧国家双向投资规模已接近200亿美元，涉及汽车零部件、化工、家电、物流、矿产、商务合作等多个领域。疫情之下，双向投资热情不减，绿色低碳、医药健康、新能源等正成为新的投资热点。

任鸿斌介绍，2020年，中国企业在中东欧国家签署工程承包合同额54亿美元，增长34.6%。疫情期间，中方承建的匈塞铁路、克罗地亚佩列莎茨大桥、黑山南北高速公路优先段等项目稳步推进，中国企业在中东欧国家成功签约了新的铁路、公路和地铁等建设项目。

2020年，中欧班列在疫情期间加速发展，开行超过1.24万列，同比增长50%，架起了中欧抗击疫情的“生命线”。波兰、匈牙利、捷克、立陶宛、斯洛伐克等国成为中欧班列重要的通道和目的地，中欧陆海快线建设积极推进，中国与中东欧国家港口物流往来密切，郑州、石家庄等地新开通了飞往中东欧城市的定期货运航线。

作为我国唯一面向中东欧国家的国家级展会，中国-中东欧国家博览会将于今年6月8日到12日在浙江省宁波市举办，主题为“构建新格局、共享新机遇”。任鸿斌表示，我国将与中东欧各国共同努力，力争将其办成一届高标准、高质量、高水平的博览会。

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