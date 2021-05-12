人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

三部门：对生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税

2021年05月12日15:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月12日电 （记者王震）据财政部网站12日消息，财政部、税务总局、民政部联合发布《关于生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税的公告》（以下简称《公告》），为帮助伤残人员康复或者恢复残疾肢体功能，自2021年1月1日至2023年12月31日期间，对符合条件的，生产和装配伤残人员专门用品的居民企业，免征企业所得税。

根据《公告》，免征企业所得税的企业需满足以下条件：

1.生产和装配伤残人员专门用品，且在民政部发布的《中国伤残人员专门用品目录》范围之内。

2.以销售本企业生产或者装配的伤残人员专门用品为主，其所取得的年度伤残人员专门用品销售收入（不含出口取得的收入）占企业收入总额60%以上。

3.企业账证健全，能够准确、完整地向主管税务机关提供纳税资料，且本企业生产或者装配的伤残人员专门用品所取得的收入能够单独、准确核算。

4.企业拥有假肢制作师、矫形器制作师资格证书的专业技术人员不得少于1人；其企业生产人员如超过20人，则其拥有假肢制作师、矫形器制作师资格证书的专业技术人员不得少于全部生产人员的1/6。

5.具有与业务相适应的测量取型、模型加工、接受腔成型、打磨、对线组装、功能训练等生产装配专用设备和工具。

6.具有独立的接待室、假肢或者矫形器（辅助器具）制作室和假肢功能训练室，使用面积不少于115平方米。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门：对生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税
　　人民网北京5月12日电 （记者王震）据财政部网站12日消息，财政部、税务总局、民政部联合发布《关于生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税的公告》（以下简称《公告》），为帮助伤残人员康复或者恢复残疾肢体功能，自2021年1月1日至2023年12月31日期间，对符合条件的，生产和装配伤残人员专门用品的居民企业，免征企业所得税。 根据《公告》，免征企业所得税的企业需满足以下条件： 1.生产和装配伤残人员专门用品，且在民政部发布的《中国伤残人员专门用品目录》范围之内。…
业界聚焦自主品牌建设：发挥引领作用 融入新发展格局
　　人民网北京5月12日电 （许维娜）“品牌建设，功在当代，利在千秋，既是经济要求，也是政治任务。国有企业特别是央企，要切实担负起推动国家高质量发展‘主力军’和参与全球品牌竞争与合作‘国家队’的使命担当。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部