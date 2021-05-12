人民网北京5月12日电 （赵超）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍中国与中东欧国家经贸合作及第二届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会有关情况，并答记者问。浙江省副省长朱从玖介绍，第二届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将于今年6月8日-11日在宁波举行。本届博览会的主题是“构建新格局，共享新机遇”。

朱从玖表示，第二届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将设置近20项重要活动，在经贸、科技、健康、商协会等多个领域全面推进与中东欧国家的合作对接。届时，将发布系列的合作成果，包括举办“丝路电商”发展高峰论坛，将启动中国-中东欧国家电子商务的合作对话机制，并发布“中国电子商务报告（2020）”等。

在展会方面，博览会设立了中东欧展、国际消费品展、进口商品常年展，一共三大展区，展览总面积达到20万平方米，预计有两千多家的参展商和来自全国的六千余家采购商报名参加。

朱从玖表示，浙江省将以中国-中东欧国家博览会和中国-中东欧国家经贸合作示范区的建设为核心抓手，积极引入各个领域中国-中东欧国家“17+1”合作机制性活动，全省域推动中国和中东欧国家的交流合作。未来五年，力争进口中东欧国家商品200亿美元，实现双向投资超过15亿美元，与中东欧国家跨境电商贸易额年均增长争取超过30%，推动浙江成为中国-中东欧国家合作的中心枢纽、中东欧国家进入中国的重要桥梁。

(责编：赵超、吕骞)