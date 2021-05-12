人民网北京5月12日电 （赵超）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍中国与中东欧国家经贸合作及第二届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会有关情况，并答记者问。商务部部长助理任鸿斌表示，中方计划未来五年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品，促进中国与中东欧国家贸易平衡。

任鸿斌介绍，2012年-2020年，中国与中东欧双边贸易年均增长8%。其中，中国从中东欧国家的进口年均增长9.1%，出口年均增长7.6%，进口逐渐扩大。在新形势下，商务部将充分发挥中国与中东欧国家博览会以及中国国际进口博览会等多个展会平台，创新工作举措，通过更多方式扩大进口，促进贸易平衡。主要包括五方面的举措：

首先，要强化博览会的平台作用，让中国企业和消费者更多、更好地了解中东欧的特色产品。截至目前，本届博览会已经有中东欧17国约300家企业注册参加，参展的商品涉及到轻型飞机、汽车、医疗器械、冬季运动、日用化工、农产品、食品等诸多的产品品类，同时还有独具特色的中东欧国家的商品，为中国企业和广大消费者提供丰富的选择。

第二，要用好经贸合作机制，打造互利共赢的政策环境。中国商务部与中东欧17国均设有双边政府间的经贸联委会，扩大进口也是联委会会议的一项重要议题。中国还与部分国家建立了贸易畅通工作组、投资合作工作组、电子商务工作组，加强贸易政策的沟通，促进行业交流，推动解决17国包括农产品、食品在内的对华出口诉求。据统计，中东欧国家有180多种农产品和食品在中国市场获得准入。

第三，要发挥跨境电商的优势，挖掘新的贸易增长点。中国和中东欧国家电子商务合作有一定基础，不少中东欧商品已登录天猫、京东、拼多多等知名电商的平台，一些特色产品还通过直播带货吸引中国消费者的关注。本届博览会期间，中国-中东欧国家电子商务合作对话机制将正式启动，这将为中东欧企业以更便捷、高效的方式实现对华出口提供新助力。

第四，要鼓励地方引领示范，促进贸易和投资自由化、便利化。商务部将继续支持浙江省宁波市等地方高标准建设中国-中东欧国家经贸合作示范区、产业合作园区，进一步推动通关便利化，吸引更多的中东欧企业来华投资，深化双方在汽车、数字、绿色、健康等领域产业的融合。

第五，要深化中欧互联互通，确保贸易往来畅通有序。新冠疫情暴发以来，中欧班列在畅通物流方面发挥了很大的作用，已经成为中国与中东欧国家贸易合作、加强国际物流方面的重要保障。现在中欧班列通达欧洲21个国家92个城市，在畅通中欧贸易方面发挥了巨大作用。

任鸿斌介绍，今年1-3月份，根据海关的统计，中国自中东欧国家17国进口商品价值81.7亿美元，同比增长44.7%，为实现未来五年自中东欧国家进口1700亿美元的商品开了好头，打下了很好的基础。下一步，商务部将会同有关部门，与中东欧国家政府和企业一道，加强双方经贸合作的研究和评估，多措并举，为扩大自中东欧国家进口、促进贸易平衡做好指导和服务。

(责编：赵超、吕骞)