原标题：阳光财险启动汛期防灾防损行动

2021年汛期已至，为积极应对汛期灾害对企业经营、工程建设的冲击，助力客户提升防灾抗灾能力、平稳度过汛期，阳光财险全面启动汛期防灾防损专项行动，前置风险控制服务，将防灾减损工作进行到底。

企业客户预警与防控

据了解，本次汛期回访，阳光财险依据“位于过去五年水损高发地区”“地势相对周边低洼、有倒灌风险或排水困难”“沿江、沿河、沿湖、靠海和临山”“受雷击后易造成火灾爆炸或其它较大损失”等多个因素，系统化筛选全国近2000个汛期高风险保险标的，由总部风控专家牵头，组织全国300余名风控工程师进行现场防损查勘，对台风、暴雨、洪涝、雷击等汛期多发自然灾害易带来的风险隐患进行全面排查，根据国内外标准、最佳防灾实践及客户的客观情况，有针对性地提出专业、适用、可行的防损改善措施。在实际防汛回访行动中，风控工程师还向客户安全人员普及防汛应急知识，并结合部分实际隐患改善需求，配置赠送防汛专用沙袋、可拆卸式及移动拼接式挡水板、遮雨布、缆风绳、水泵等多种应急防汛物资，实实在在帮助客户降低风险。

受访者供图

此外，阳光财险通过现场拜访、微信、邮件等形式向超3万家企业客户发送《汛期防灾防损告知书》，增强客户防汛意识、普及抗灾技能知识；对于区域性、阶段性的极端恶劣天气，阳光财险还将为客户提供实时、精准的气象灾害预警服务。

由于建筑工程在施工期间抗灾能力薄弱，面临汛期灾害更容易遭受损失的情况。在本次防汛工作中，阳光财险首次启动“工程风险巡访服务”，对分布全国的风电、桥梁、房建、高速公路、天然气管道等超过60个高风险重点工程项目开展巡防工作。从东南台风区、到内陆沿江沿河及西南山地丛林，遍布阳光财险风控工程师的足迹，通过勘查、检测、培训等形式为大国基建护航。

据介绍，阳光财险专注于“保险+服务+科技”，致力将先进的风控技术和理念、丰富的事故防控经验，运用到企业、工程的风险事前防范和防灾减损。

“我们会在保险标的水灾重点部位安装水浸物联网探测器，实现全天候监控；在重大工程项目运用雷达卫星监测，掌握工程及影响区域沉降形变，通知客户及时排查、落实防护举措；运用红外热像设备检测电气设备或其他因损坏可能导致温度异常的点位。”阳光财险汛期防灾防损负责人表示，未来，该公司将继续积极践行“灾后理赔向灾前防控转变”的理念，通过开展汛期防灾防损行动，前置财产保险风险管控，为企业、工程客户提供“专业+科技”的风控服务，更多地发挥保险的防灾减损功能和社会价值。

同时，阳光财险还积极成立理赔服务应急小组，提高应急预案反应能力，通过扩大人员支持、增加理赔定损额授权、开通理赔绿色通道等多种政策支持，确保重大灾害发生时理赔服务人员能够做到有序组织、快速反应、积极应对，最大限度地减轻损失，帮助受灾企业和个人恢复生产和生活，充分发挥保险业的经济补偿和社会管理职能。

(责编：董童、李源)