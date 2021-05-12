孙阳 栗翘楚 李璐颖 杨伊

创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。

2020年11月30日，中共中央政治局就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，全面建设社会主义现代化国家，必须从国家战略高度和进入新发展阶段要求出发，全面加强知识产权保护工作，促进建设现代化经济体系，激发全社会创新活力，推动构建新发展格局。

在此背景下，知识产权保护成为网友关心的热点话题。今年以来，网友通过人民网“领导留言板”积极为知识产权保护建言献策，包括加强对中小企业和个人知识产权保护、优化商标代理监管工作——

“进一步加强对商标代理恶意抢注商标行为的打击力度”；

“持续推进商标注册便利化改革，不断缩短商标审查周期”；

“坚持对大企业、中小企业等不同主体的知识产权一视同仁、同等保护”；

……

国家知识产权局对人民网网友的关切做出了积极回应，在回复中表示，国家知识产权局聚焦知识产权服务支撑中小企业创新发展需求，依法从严打击违法代理行为，维护商标代理市场的正常秩序，促进商标代理行业健康发展；将继续深入推进商标注册便利化改革，完善商标网上服务内容，压缩全流程注册周期，努力提高申请人的获得感；同时，积极出台并推动实施一系列政策措施，有力支持中小企业创新发展。

加强整治商标抢注 严厉打击违法商标代理行为

近年来，随着商标的申请量日益剧增，商标市场竞争越来越激烈，商标恶意抢注、商标代理乱象成为网友关心的热点话题。

在回答人民网网友留言时，国家知识产权局表示，将积极推进完善我国商标法律法规，在商标法中明确规定商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标，如果商标代理机构通过与其他公司或个人串通进行商标注册，利害关系人包括被抢注的客户可根据商标法第十五条、第三十二条等依法请求被抢注商标不予注册并禁止使用。

国家知识产权局针对“新型商标代理乱象”回复人民网网友

同时，针对网友提出的新型商标代理乱象问题，国家知识产权局回复表示，高度重视商标代理监管工作，将充分发挥主管部门作用，不断加强行业监管。一是积极推进完善商标代理行业监管制度，研究制定《商标代理管理办法》。二是全面加强商标代理行业事中事后监管，组织商标代理机构进行全面自查和信用承诺，开展一系列商标代理专项整治行动，严厉打击违法违规商标代理行为。三是不断完善商标代理监管长效机制，完善“双随机、一公开”监管机制；构建“互联网+”监管机制，强化智能化技术支撑；指导加强行业自律，加强对违反自律规范和职业道德机构的惩戒和曝光力度。

此外，对于个别商标代理机构仅以《商标法》第四十四条第一款营业执照造假为由申请无效宣告的案件，国家知识产权局将要求无效宣告申请人说明其证据来源，并依法作出裁定。

下一步，结合人民网网民建议，国家知识产权局将进一步加强商标代理监管和商标审查的政策协同，保障委托人、商标代理机构和商标代理从业人员的合法权益，依法从严打击违法代理行为，维护商标代理市场的正常秩序，促进商标代理行业健康发展。

国新办举行深化知识产权领域“放管服”改革国务院政策例行吹风会。新华社照片，北京，2021年5月8日

5月8日的国务院政策例行吹风会上，国家知识产权局运用促进司司长雷筱云透露，从2019年起，国家知识产权局在全国范围内组织开展了知识产权代理行业的“蓝天”专项整治行动。集中治理电商平台商户违法开展专利代理的行为，共整体下架商户109家，删除了1221家商户的3062条商品链接。同时，对商标代理和交易量比较大的9家大型知识产权服务网站进行了重点监控，有关平台下架了正在交易的涉嫌不以使用为目的的恶意申请商标170余万件。

据介绍，下一步，国家知识产权局还将继续深入开展知识产权代理行业的“蓝天”专项整治行动，将规范平台型机构作为整治行动的重要内容，加强对平台型机构经营行为的监控，加大打击力度，不断促进“互联网+”知识产权服务新业态的良性发展，持续改善知识产权代理行业的秩序，充分激发市场化知识产权服务活力，为全面加强知识产权保护和建设知识产权强国提供有力支撑。

推进商标注册便利化改革 努力提高申请人的获得感

“优化商标申请系统、提升商标申请效率”同样是网友关切的热点话题。网友留言称：“是否能优化商标申请系统，提升商标申请效率？让广大企业能够通过网络自主申请商标，同时降低企业营业成本。”

对此，国家知识产权局回复表示，将持续推进商标注册便利化改革，不断缩短商标审查周期。通过采取精简环节、压缩系统不必要等待时间，加快系统优化速度，提高纸质发文工作效率等措施，利用信息化手段加强各审查环节时限管理，有效提高商标审查效率。目前，从商标注册申请提出之日到作出审查结论的平均审查周期已压减至4个月，有效缩短了申请人的等待时间。下一步，国家知识产权局正在进一步优化流程，努力实现全电子注册7个月办理。

国家知识产权局针对“商标注册便利化”回复人民网网友

除压缩商标审查周期外，发明专利的审查也在持续提高质量和效率。国家知识产权局局长申长雨在4月25日国新办发布会上表示，国家知识产权局大力推进知识产权领域“放管服”改革，发明专利平均审查周期压缩至20个月，较“十三五”初期压减2个月；高价值专利审查周期压缩至14个月；商标注册平均审查周期压缩至4个月，较“十三五”初期压减一半以上。

此外，国家知识产权局公共服务司司长王培章在5月8日的国务院政策例行吹风会上介绍说，针对申请人普遍反映的部分后续业务办理时间较长的问题，国务院常务会议近日审议通过的《关于深化知识产权领域“放管服”改革 优化创新环境和营商环境的通知》（以下简称《通知》）提出，到2021年底将商标转让审查、异议审查、驳回复审、无效宣告平均审查审理周期分别压缩至1.5个月、12个月、5.5个月、9个月，电子申请的商标变更、续展审查周期再压缩1/5，专利授权公告平均周期压缩至3周左右，切实压缩知识产权授权确权的全流程用时，提升申请人对“放管服”改革的满意度与获得感。

坚持一视同仁、同等保护 有力支持中小企业创新发展

“包括中小企业和个人在内的知识产权保护工作”也是网友关注的热点话题。网友通过人民网“领导留言板”留言说：“应加强对中小企业和个人知识产权的保护，有利于推动中小企业知识产权成果转化，提升国民创新能力。”

对此，国家知识产权局回复表示，已从提升中小企业知识产权管理能力、加强中小企业知识产权服务、发挥示范引领作用、推广专利导航产业创新发展决策机制四方面发力，并取得显著成效。

国家知识产权局针对“中小企业和个人知识产权的保护”回复人民网网友

据国家知识产权局数据显示，截至2020年底，贯标企业已达到5.3万余家，其中绝大部分为中小企业；2020年，累计为2万余家中小企业提供知识产权托管服务；同时，2020年累计培育国家知识产权优势示范企业5729家，其中中小企业4354家，占优势示范企业总数的76%。

当前，专利转化问题也备受关注。一方面，不少高校、科研院所的专利难以被发现、被应用；另一方面，不少中小企业难以获取所需的专利技术。

对此，申长雨表示，国家知识产权局正在推动三方面工作：一是拓宽渠道。即通过知识产权权益分配改革，激发高校和科研院所专利转化的动力；二是促进对接，即通过打造专利技术推广应用平台，建立有效的对接机制，主动对接高校、科研院所和中小企业的专利技术需求，包括线上线下对接；三是加强正面激励，采取后补助方式，对实施效果好的省份予以奖补，以此促进专利转化和应用。

国家知识产权局副局长何志敏在5月8日的国务院政策例行吹风会上表示，《通知》对知识产权转化利用效率较低的问题，也提出了全面开放知识产权基础数据，完善知识产权价值评估机制和标准，落实专利开放许可制度等新的措施。

当前，随着知识产权“放管服”改革新举措的不断出台，国家知识产权局将进一步便利创业创新，激发市场主体创造活力，进一步优化创新环境和营商环境。

附：国家知识产权局回复人民网网友“领导留言板”相关信息

国家知识产权局：坚持一视同仁、同等保护 有力支持中小企业创新发展

http://liuyan.people.com.cn/threads/content?tid=9197789

国家知识产权局：依法从严打击违法代理行为 积极推进完善商标代理行业监管制度

http://liuyan.people.com.cn/threads/content?tid=7634968

国家知识产权局：持续推进商标注册便利化改革 不断缩短商标审查周期

http://liuyan.people.com.cn/threads/content?tid=9143974

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(责编：杨虞波罗、章斐然)