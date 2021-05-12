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4月金融统计数据报告出炉 M2同比增长8.1%

2021年05月12日17:01 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （记者罗知之）人民银行官网5月12日消息，人民银行今日公布了2021年4月金融统计数据报告。数据显示，4月末，广义货币（M2）余额226.21万亿元，同比增长8.1%。此外，4月份人民币贷款增加1.47万亿元，比上年同期少增2293亿元，比2019年同期多增4525亿元。

广义货币增长8.1%，狭义货币增长6.2%

4月末，广义货币（M2）余额226.21万亿元，同比增长8.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点；狭义货币（M1）余额60.54万亿元，同比增长6.2%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高0.7个百分点；流通中货币（M0）余额8.58万亿元,同比增长5.3%。当月净回笼现金740亿元。

4月份人民币贷款增加1.47万亿元，外币贷款增加66亿美元

4月末，本外币贷款余额187.85万亿元，同比增长12%。月末人民币贷款余额181.88万亿元，同比增长12.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和0.8个百分点。

4月份人民币贷款增加1.47万亿元，比上年同期少增2293亿元，比2019年同期多增4525亿元。分部门看，住户贷款增加5283亿元，其中，短期贷款增加365亿元，中长期贷款增加4918亿元；企（事）业单位贷款增加7552亿元，其中，短期贷款减少2147亿元，中长期贷款增加6605亿元，票据融资增加2711亿元；非银行业金融机构贷款增加1532亿元。

4月末，外币贷款余额9232亿美元，同比增长10.8%。当月外币贷款增加66亿美元，同比少增141亿美元。

4月份人民币存款减少7252亿元，外币存款增加478亿美元

4月末，本外币存款余额226.69万亿元，同比增长9.2%。月末人民币存款余额220.2万亿元，同比增长8.9%，增速比上月末和上年同期均低1个百分点。

4月份人民币存款减少7252亿元，同比多减2万亿元。其中，住户存款减少1.57万亿元，非金融企业存款减少3556亿元，财政性存款增加5777亿元，非银行业金融机构存款增加5268亿元。

4月末，外币存款余额1万亿美元，同比增长33.2%。当月外币存款增加478亿美元，同比多增588亿美元。

4月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.01%，质押式债券回购月加权平均利率为1.96%

4月份，银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交112.61万亿元，日均成交5.12万亿元，日均成交同比下降24%。其中，同业拆借日均成交同比下降46.7%，现券日均成交同比下降32.8%，质押式回购日均成交同比下降17.3%。

4月份同业拆借加权平均利率为2.01%，与上月持平，比上年同期高0.9个百分点；质押式回购加权平均利率为1.96%，比上月低0.05个百分点，比上年同期高0.85个百分点。

4月份跨境贸易人民币结算业务发生5779亿元，直接投资人民币结算业务发生4225亿元

4月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4345亿元、1434亿元、1159亿元、3066亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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