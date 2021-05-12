人民网北京5月12日电 （记者罗知之）人民银行官网5月12日消息，人民银行今日发布了2021年4月社会融资规模存量统计数据报告和社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，4月末社会融资规模存量为296.16万亿元，同比增长11.7%。此外，4月社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期少1.25万亿元。

社会融资规模存量方面，初步统计，4月末社会融资规模存量为296.16万亿元，同比增长11.7%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为180.79万亿元，同比增长12.7%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.25万亿元，同比下降7%；委托贷款余额为11.02万亿元，同比下降2.5%；信托贷款余额为5.87万亿元，同比下降21%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.61万亿元，同比增长5.9%；企业债券余额为28.39万亿元，同比增长8.9%；政府债券余额为47.08万亿元，同比增长18.8%；非金融企业境内股票余额为8.58万亿元，同比增长14.2%。

从结构看，4月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61%，同比高0.5个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.8%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比3.7%，同比低0.6个百分点；信托贷款余额占比2%，同比低0.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比1.2%，同比低0.1个百分点；企业债券余额占比9.6%，同比低0.2个百分点；政府债券余额占比15.9%，同比高1个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，同比高0.1个百分点。

社会融资规模增量方面，初步统计，2021年4月社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期少1.25万亿元，比2019年同期多1797亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.28万亿元，同比少增3399亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少272亿元，同比多减1182亿元；委托贷款减少213亿元，同比少减366亿元；信托贷款减少1328亿元，同比多减1351亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2152亿元，同比多减2729亿元；企业债券净融资3509亿元，同比少5728亿元；政府债券净融资3739亿元，同比多382亿元；非金融企业境内股票融资814亿元，同比多499亿元。

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