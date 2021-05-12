人民网北京5月12日电 （记者孙博洋）12日，记者从中国消费者协会获悉，中消协对2021年4月30日—2021年5月7日期间相关消费维权情况进行了网络大数据舆情分析，并发布了《“五一”消费维权舆情分析报告》（下简称报告）。

2021年“五一”假期期间以旅游出行、文化消费为代表的国内消费强势复苏，民众消费势头持续火热。

文化和旅游部数据显示，2021年“五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%；实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。假期游客满意度达84.8，处于“满意”水平。

据中国演出行业协会初步统计，“五一”假期，全国演出场次约1.4万场；演出票房收入8.6亿元，按可比口径恢复至2019年同期的73%；观演人次超过600万，其中旅游演艺观演人次占40%以上，音乐节、演唱会观演人次占12%。

中消协相关负责人告诉记者，积蓄已久的假日消费需求“井喷”般集中释放，也给相关经营主体带来严峻考验。亮点纷呈、槽点屡现，成为今年“五一”消费舆情的最大特点。

中消协发布报告显示，在4月30日至5月7日共计8天监测期内，共收集“五一”相关“消费维权”类信息10423615条，日均信息量约130万条，同比增长136%。监测期间，“消费维权”信息呈曲线波动走势，假期首尾舆情信息量较大。其中假期伊始的4月30日最多，为1618105条，比5月7日假期结束的1602060条多出16045条。

中消协认为，综合舆情数据与典型案例中呈现的热度评论分析，数据的“两头高中间低”主要归因为三个方面：一是假期从开始到结束消费行为数据的自然变化，二是相关主体完善纠纷解决机制、及时“止损”的缓释效应，三是相关部门、消保维权组织主动介入、积极作为的成效凸显。

中消协发布报告显示，监测发现，2021年“五一”假期消费负面信息主要集中在交通出行、景区拥挤两个方面，此外，食品浪费、宠物盲盒的舆情也因为相关消费行为在假日期间相对集中而呈现出较高热度。

其中，监测期内，共收集有关“宠物盲盒”类信息353027条，宠物盲盒类舆情引起社会关注，主要源于网友爆料和媒体关注。对此，中消协提示相关各方对某些披着新消费模式外衣的所谓“新”消费业态、“新”营销“引流”手段，亟待适时研究关注、强化干预引导和惩治规诫。

中消协观点认为，对有违公序良俗、造成不良社会影响的所谓网络营销“新”模式，既要果断出手、坚决打击，也要加强分析研究背后的深次层动因，通过科学监管究其源，立足系统治理断其根。同时，加强对消费者的消费宣传教育引导，引导其理性审视、审慎参与、自觉规范自身相关消费行为。

中消协相关负责人表示，假日舆情是消费生活的晴雨表和风向标，多元化舆论声音背后的多元诉求、数据与吐槽背后的社情民意既是引发舆情的深层次诱因，也是亟待相关各方及时加强分析研究的着眼点和着力点。切实回应消费者关切，助力消费升级，应成为各方共识。

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