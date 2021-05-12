人民网北京5月12日电 （记者李彤）记者从中国互联网金融协会获悉，近日中国互联网金融协会与中国注册会计师协会正式签署合作框架协议，双方将充分发挥各自优势，在推进银行函证数字化领域开展战略合作，推动贯彻落实财政部、人民银行等七部委《关于推进会计师事务所函证数字化相关工作的指导意见》（财会〔2020〕13号）政策要求。

据介绍，前期中国互联网金融协会在财政部、人民银行等监管部门以及中国注册会计师协会的指导和支持下搭建了第三方数字函证平台，旨在为银行、会计师事务所等函证相关方提供技术先进、安全可靠、标准统一、便捷高效、公益属性的数字函证服务设施。

该平台已于2020年纳入了人民银行金融科技创新应用监管试点和财政部牵头组织的函证数字化试点，目前已支撑十多家银行、会计师事务所试运行数字函证业务。

通过此次战略合作，中国注册会计师协会将参与设立中国互联网金融协会数字函证平台的区块链创始节点，为该平台提供会计师事务所身份认证，并代表注册会计师行业提出平台业务需求。

中国互联网金融协会负责人表示，协会将扎实做好平台建设及运维工作，确保平台遵守函证数字化有关政策及网络安全、数据安全、系统运行保密等相关要求。在后续平台推广中，双方也将全面合作，加大对银行、会计师事务所的平台宣传力度，逐步扩大平台使用范围，共同稳步推进函证数字化进程，提高会计师事务所审计质量，夯实市场主体会计信息质量，推动社会信用体系建设，防范金融市场风险，维护金融市场秩序，提升金融服务实体经济能力。

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