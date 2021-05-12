新华社北京5月12日电（记者王鹏、白瀛）针对近期个别综艺选秀节目引发的“集资打投”“倒奶事件”等乱象，暴露出过度消费、非理性“应援”等问题，中国演出行业协会12日发布公告，表示将惩戒面向粉丝商业集资的演艺人员。

公告指出，由演出行业演艺人员本人发起、组织的或以其所属经纪机构、工作室名义发起、组织的面向粉丝的商业集资行为，以及收受粉丝集资财物的行为，均涉嫌违反《演出行业演艺人员从业自律管理办法（试行）》的相关规定。中国演出行业协会道德建设委员会将针对此类行为启动评议程序，并根据评议结果对涉事演艺人员实施“联合抵制”等行业自律惩戒措施。

公告表示，发挥“粉丝经济”在增强市场活力、助力公益事业等方面的积极作用，同时维护市场健康有序发展，需要演艺人员、经纪机构、网络平台、行业组织和监管部门共同努力。中国演出行业协会将进一步积极引导演员经纪机构会员，加强对演艺人员的职业道德教育和粉丝正向引导，引导网络平台企业会员规范商业活动，夯实企业社会责任。各方携手共建文明、健康的文化娱乐发展环境。

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