近年来，江西省赣州市兴国县积极推进农业供给侧结构性改革，调整优化产业结构和布局，促进蔬菜产业提质增效，夯实乡村振兴基础。目前，该县已建成蔬菜基地70余个，种植面积达16.2万余亩，年产蔬菜约30.5万吨，使蔬菜产业成为富民产业。

图为近日拍摄的兴国县杨澄村蔬菜基地，大棚整齐排列。

陈 鹏摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 01 版）

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