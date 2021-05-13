蔬菜产业 助农增收
2021年05月13日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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近年来，江西省赣州市兴国县积极推进农业供给侧结构性改革，调整优化产业结构和布局，促进蔬菜产业提质增效，夯实乡村振兴基础。目前，该县已建成蔬菜基地70余个，种植面积达16.2万余亩，年产蔬菜约30.5万吨，使蔬菜产业成为富民产业。
图为近日拍摄的兴国县杨澄村蔬菜基地，大棚整齐排列。
陈 鹏摄（影像中国）
《 人民日报 》（ 2021年05月13日 01 版）
(责编：胡永秋、牛镛)
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