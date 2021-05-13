4月份人民币贷款增加1.47万亿元
2021年05月13日05:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京5月12日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布数据显示：今年4月份，我国人民币贷款增加1.47万亿元，比上年同期少增2293亿元，比2019年同期多增4525亿元。截至4月末，本外币贷款余额187.85万亿元，同比增长12%，人民币贷款余额181.88万亿元，同比增长12.3%。
今年4月，我国社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期少1.25万亿元，比2019年同期多1797亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.28万亿元。截至4月末，社会融资规模存量为296.16万亿元，同比增长11.7%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为180.79万亿元，同比增长12.7%。
在货币供应量方面，4月末，我国广义货币（M2）余额226.21万亿元,同比增长8.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点。
《 人民日报 》（ 2021年05月13日 02 版）
(责编：胡永秋、牛镛)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 普查少儿人口数与各年份出生人口数不一致？国家统计局释疑：数据来源不同
- 人民网北京5月12日电 （申佳平）今日，针对网友对第七次全国人口普查主要数据提出的个别疑问，国家统计局作出回应。 对于普查结果中2020年我国0—14岁人口与当年公布的出生人口规模的差异，国家统计局表示主要是因为两个数据来源不同，同时由于此次采用新技术新方法，很多原来漏登的人口通过这次普查都登记上来了。…
- 中国互金协会与中国注会协会在银行函证数字化领域开展合作
- 人民网北京5月12日电 （记者李彤）记者从中国互联网金融协会获悉，近日中国互联网金融协会与中国注册会计师协会正式签署合作框架协议，双方将充分发挥各自优势，在推进银行函证数字化领域开展战略合作，推动贯彻落实财政部、人民银行等七部委《关于推进会计师事务所函证数字化相关工作的指导意见》（财会〔2020〕13号）政策要求。 据介绍，前期中国互联网金融协会在财政部、人民银行等监管部门以及中国注册会计师协会的指导和支持下搭建了第三方数字函证平台，旨在为银行、会计师事务所等函证相关方提供技术先进、安全可靠、标准统一、便捷高效、公益属性的数字函证服务设施。…
相关新闻
- 评论
- 关注