本报北京5月12日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布数据显示：今年4月份，我国人民币贷款增加1.47万亿元，比上年同期少增2293亿元，比2019年同期多增4525亿元。截至4月末，本外币贷款余额187.85万亿元，同比增长12%，人民币贷款余额181.88万亿元，同比增长12.3%。

今年4月，我国社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期少1.25万亿元，比2019年同期多1797亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.28万亿元。截至4月末，社会融资规模存量为296.16万亿元，同比增长11.7%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为180.79万亿元，同比增长12.7%。

在货币供应量方面，4月末，我国广义货币（M 2 ）余额226.21万亿元,同比增长8.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点。

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 02 版）

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