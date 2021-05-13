乡村游，美了村庄富了农家（一线调查·走村串户探振兴）
近年来，乡村旅游快速发展。有数据显示：2015年以来，乡村休闲旅游营业收入以年均10%以上的速度增长。2019年乡村休闲旅游直接带动吸纳就业人数达1200万，带动受益农户800多万户。乡村旅游不仅为人们休闲提供了多样化选择，也为乡村振兴提供了强劲动能。
修建环山公路
发展生态旅游
小雨过后，雾抱青山。游客老陈骑着摩托车来到陕西房岩村，驻足远眺，欣赏着骊山翠色。“我从南京骑行1000多公里来陕西旅游，看了很多美景，不虚此行！”
村口的一家小吃店，门口排起长队，店长高鹏涛飞速敲击键盘，为顾客下单。“我们租的是村民家的老房子，一出门就能看青山、看云海，主打产品包浆豆腐最多一天能卖1000多份。”高鹏涛说。
服务员任雪凤是房岩村村民，去年起便没有外出找工作。“在家门口一个月赚3000块，还能照顾家里的地，再也不用两地跑。”谈起如今的生活，幸福洋溢在任雪凤的脸上。
再往村里瞧，农家小院里停满了小汽车，灶头炊火正旺，游客们或用餐或品茗……房岩村坐落在骊山山顶，2014年被识别为贫困村，贫困发生率达30%。“因为偏僻，成了贫困村。现在游人纷至沓来，好风光鼓了村民的口袋。”村支书陈红武说。
改变源自一条路。2013年，环山公路穿村而过，让山货下山，游客上山。
不破坏环境、不大拆大建，清丽秀美的小山村正将旅游资源转变为发展动力。陈红武说：“前年，我们这里举办了第一届‘蟠桃节’，车流从村头堵到山脚下，足足8公里。”
游客多了，村民的山货不用下山，路边摆摊就能卖完。服务也在不断升级，一间旧房挂上了新门牌——“房岩村供销社”，游客可以在这里买到村里的农特产品和手工制品。驻村第一书记戴永钢介绍：“我们正在购置一批流动购物车，村民摆摊时可以随时租用，村里的环境更加规范美观了。”
改变的还有观念。今年年初，村民朱波波开了一家“波波肉夹馍”店。“我这店里装修得跟城里一样，卫生标准对标城里的快餐店，食材直接从田间到餐桌，游客吃得更放心。”朱波波说。
“去年因为疫情，‘蟠桃节’没有办。今年咱还得热热闹闹办起来，生态旅游饭，越吃越香甜！”戴永钢说。
挖掘红色资源 传承红色基因
“高滩村咧，山也高来，水也长嘞……”在江西省萍乡市莲花县高洲乡高滩村王佐支部陈列馆前，曹金香亮开了嗓子，一曲唱罢，大家纷纷鼓掌……如今高滩村深挖红色资源，发展红色旅游，今年“五一”假期迎来了不少游客。
“平时没事就爱唱两句，如今能到陈列馆去唱给更多人听，还能领工资，太好了！”曹金香乐得合不拢嘴。为了吸引更多游客，近年来，高滩村对秋收起义部队行军会议旧址进行重新布展。作为烈士王佐的家乡，高滩村还对拥有600多年历史的王氏祠堂进行了整修，建成了“红色大讲堂”、王佐支部陈列室等。
“红色引领、绿色发展。高滩村引入吉内得实业有限公司，发展绿色农业、生态观光，开展农耕体验教学、革命传统教育等，带动农家乐发展和农产品销售。2020年村集体经济收入超过30万元。”村支书欧阳婷茜告诉记者，村里每年平均接待游客近10万人次，户均年增收约1万元。
为丰富红色教育内涵，高滩村开发制作精品党课，编排了情景剧《坚强的战斗堡垒——王佐支部》，同时邀请专家现场指导，并配备专职、兼职讲解员，为游客提供优质的讲解服务。“我们挖掘本村能讲会讲的老党员、能唱会唱的热心村民，讲红色故事，唱红色歌曲。”欧阳婷茜告诉记者，“曹金香便是其中一位。”
此外，高滩村党支部还通过“红色名村”建设，打造研学教育基地。“到村头的古柏下听听红色故事、红色歌曲，是我们来这旅游的重要内容。”有游客表示。通过现场教学、微党课、研讨室教学、专题党课等形式，高滩村着力抓红色培训，目前已接待数十批培训团队千余人。2020年，该村吸引近两万名党员前来学习参观。
发展特色民宿 实现富民增收
远山云雾弥漫，宛如水墨画卷。一辆辆大巴车的到来，打破了山间静谧。操着各地方言的人们，徜徉于河畔林间、田舍乡居……
贵州江口县太平镇云舍村，坐落在世界自然遗产地梵净山脚下。如今的小村风光秀丽、生活闲适，可数年前这里还是个没啥名气的贫困村。2014年，全村人均纯收入不足3000元。
“出门就是无边无际的大山，想改变这个状况，也不知道咋办。”村民杨肆肆一直守在老家，靠种地为生。可山多地少，交通闭塞，再卖力干活也拼不出好光景。
正当老杨惆怅穷日子何时到头时，机遇悄悄降临：2015年，江口县准备修建一条从县城通往梵净山自然风景名胜区的快速干道，恰好要途经云舍村。村里决定抓住机会，依托良好生态环境和独特民族文化资源，闯出一条发展乡村旅游的路子。
在县里支持下，云舍村对传统民居、老桥旧巷、造纸作坊等进行了修复，还建立土家民俗博物馆等，又建起旅游步道、停车场等基础设施……乡村旅游产业发展红红火火，在外奋斗的年轻人看到了家乡发展前景，纷纷回乡创业。
美术专业出身，在西安打拼七八年，唐吉在室内装修设计领域做得有声有色。听说老家正在发展乡村生态旅游，他果断辞掉工作，回到云舍村租下了一栋二层老木屋。花了整整半年时间，精心设计和装修，唐吉打造出了一套既有浓郁乡土气息，又满足现代生活需求的特色民宿。
平均每天有近千人进村游玩，也给老杨的生活带来了改变。腾出一间老屋租给年轻人开摄影馆，种出来的农作物也不愁卖，空闲时还可以给游客当向导，一年收入五六万元。如今，老杨不仅顺利摆脱了贫困，还成了家生了娃，小日子过得和和美美……
“保安、保洁员、服务员等都由村民来干，家家户户吃上了‘旅游饭’，我们村再也不是贫困村了。”目前，云舍村已有37家乡村农家乐、6家精品民宿，直接带动600多名老乡在家门口就业。村主任石妹介绍，2020年全村人均收入达到1.3万元，是乡村生态游让云舍村走出了一条乡村振兴之路。
《 人民日报 》（ 2021年05月13日 06 版）
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