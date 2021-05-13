本报广州5月12日电 （记者李刚）全国“老字号嘉年华”暨广东步行街（商圈）促消费活动12日晚在广州正式启动。该活动由商务部、广东省人民政府联合主办，重点展示展销老字号产品新风采，并发布广东商圈消费地图。

主办方相关负责人表示，“老字号嘉年华”将全年在全国持续推进系列活动，围绕“国潮国货 品质生活”主题，顺应消费升级趋势、弘扬优秀传统文化，让老百姓吃到新味道、玩出新体验，让老字号展现新风采、讲出新故事。

皇上皇、趣香、陶陶居、利口福等50余家广州传统老字号品牌亮相全国“老字号嘉年华”启动仪式，各类老字号品牌产品超千种，涵盖衣、食、住、用、饮、中药养生等。众多老字号推出活动独有的优惠产品，开展老字号新直播，带来新的体验和趣味。

本次活动将重点打造消费促进和宣传推广两类活动，组织商务主管部门、电商平台、主流媒体、专家学者、老字号企业五方联动，线上线下同步开展25场全国性重点活动和百余场地方特色活动。在全国“老字号嘉年华”启动仪式上，广东省商务厅发布了广东商圈消费地图。目前广东省共有主要商圈近300个，大型综合体超500个，2万平方米以上的步行街32条。

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 06 版）

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