二重装备重机厂装配钳工班班长肖绍军——
重器装配 细致入微（工匠绝活）
【绝活看点】
数十公斤图纸、数万个零部件，肖绍军将它们准确地转化拼接为成百上千吨的重型轧机，无论热装还是冷装，始终保持垂直度、同心度和水平度统一，用精湛技艺将装配做到极致。
起重机轰鸣声不绝于耳，焊接的火花此起彼伏……数十米高，十几米长的热轧机旁，身着蓝色工服，头戴白色安全帽，肖绍军（见图）与几名工人正在将眼前的装备与图纸进行仔细比对。
作为国机重装二重装备重机公司重机厂装配钳工班班长，肖绍军干了33年重器装配，从事各类大型冶金、矿山和锻压设备等的装配工作。在他和同事们的努力之下，一个个数万吨重的大型设备被拼接成功。
识图，是进行装备装配的第一步。“总装图、部件图、分件图，光是领取图纸，都需要两三个工人用拖车去拖”，肖绍军说，看图的过程，就是进行三维立体想象的过程。年轻的肖绍军从部队航空兵转业时，本以为自己是无线电和机械设备使用的老手，快速上手装备装配应该不难，但单单是为了记住各类复杂的装备部件，就让他花了很长的时间。
之后，便是根据图纸，领取部件并把它们拼接起来。用肖绍军的话说，重器装配像搭积木，又远比搭积木复杂。“不允许有一个部件装错，或者装配顺序出错”，肖绍军感叹，一个错误就会让装配“前功尽弃”。如果重新拆分和装配，极其费力费时。由于部件精度要求极高，肖绍军和徒弟们还需要照着图纸，一一先测量部件尺寸并且逐个清洗，不允许有丝毫误差。
“立起机架，便是搭好了装备的四梁八柱”，每次装配都要将误差缩小至0.1毫米之内。为保证装配精准，肖绍军有着自己的独特经验：用垂直度、同心度和水平度来校准。“要让机架部件保持在同一水平面，这就叫同心度”，肖绍军介绍，垂直和水平则是在两个维度上衡量装配的准确性。而如果装配不准，就需要六七个人用大游杠撬动部件。
装配部装件，则是工程的第三步。用起重机将部装件吊起，一一精准地放进预定位置。装配过程中，最难的是热装。“加热后的部装件膨胀，如果装配位置不对，等部装件冷却后，取都取不下来”，肖绍军说，热装需要考虑时间、温度和材质等诸多因素，装配时机务必恰到好处，才不至于事倍功半。而这，需要对装配细节极其敏感。“甚至要根据体表感受到的现场温度来把握装配时机。”
历时数月甚至一两年的装配工作结束后，便是试车和校检环节。作为一台重型机电设备，通油、通气、通电，由上万个钢件组成的新设备必须通过试车，检测其实用性。这时，肖绍军总要和徒弟们屏气凝神，等待试车成功的哨子吹响。
多年的重器装配工作，让肖绍军养成了时时自省的习惯。每日上班伊始，他总会总结前一天装配进展，布置当日装配工作，再与其他部门的管工、钳工协调作业时间和方式。
“学到的技术也应该教给别人。”为此，肖绍军多次开办装配技术专题讲座，毫无保留地与工友们分享。在他的眼中，钻研装配技术是快乐的，但“更快乐的是能够把自己的经验分享给身边的人”。
《 人民日报 》（ 2021年05月13日 06 版）
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