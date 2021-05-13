本报记者 付明丽

不久前，山西省事业单位重塑性改革总结大会召开，大会公布了山西事业单位改革一年来的成果：省直事业单位机构从1205个精简为370个，精简69%；编制从6.7万名减至2.7万名，精简59%；省市两级事业单位改革基本完成，县级改革也将于6月底基本完成。

据了解，2017年，山西省政府办公厅率先对所属事业单位进行了重塑性改革。2020年4月，在总结试点经验的基础上，山西事业单位改革全面铺开。此次改革有哪些亮点？改革前后发生了哪些变化？

激活内生动力

“员工的收入福利跟效益直接挂钩，一下子有了危机感”

人工成本利润率、成本费用利润率……最近，山西黄河禹门口水务集团浍河灌溉管理分公司负责人薛根喜忙得不亦乐乎。聊起工作，薛根喜三句话离不开“服务”与“效益”。

转企改制后，薛根喜从局长变成了公司负责人，身份的变化意味着工作性质的变化：“以前吃的是‘大锅饭’，经营好坏一个样。现在，员工的收入福利跟效益直接挂钩，一下子有了危机感！”薛根喜的“危机感”来自转企后的两个变化：

其一，公司负责临汾市曲沃县的部分农业灌溉和工业用水，农业灌溉一直是贴钱经营；其二，转企后，一部分人退休、离岗，公司职工由59人减少到40人，得重新理顺机制、提高工作效率。

“机构、薪酬、机制等转企后的配套制度也在制定中。”薛根喜告诉记者，“我们需要几年的过渡期，逐步提高公司的营收能力。以前伸手要的多一点，转企后得想法子自己多挣点！”今年36岁的刘婧，研究生一毕业就考进了山西禹门口水利工程管理局，已经工作了10年，她坦言，“经营性的事业单位转企改制是大势所趋，与失去事业编制身份相比，我更关心的是薪资待遇和个人今后的发展。”

此次山西省事业单位重塑性改革，共有900多家经营性事业单位转企改制。涉及范围之广、情况之复杂、触及利益关系之深前所未有，保持干部职工队伍稳定是重中之重。为此，山西制定印发了四套事业单位转企改制配套政策，细化干部安排、财政保障、人员安置工作，确保改革平稳进行。刘婧说，“转企后，激励机制向个人能力倾斜，踏踏实实地干，下个十年一定更精彩。”

厘清职责关系

“省直机关97个后勤机构实现了集中统一管理，采购量大，成本自然会下降”

4月13日，一场农副产品进机关产销供需对接洽谈会上，40多家供应商和20家需求单位齐聚一堂，现场促成14家签约。“以前，省直各单位都有自己的后勤保障机构，各自保障、分散实施。去年，省直机关97个后勤机构实现了集中统一管理，采购量大，成本自然会下降。”山西省省直机关后勤保障中心党委书记、主任崔志明说。

此前，山西开展机关事务集中统一管理专项试点，探索办公用房、公务用车、公务接待等领域集中统一管理模式。山西从推进集中办公入手，把原先分散在各处的省直机关事业单位集中起来，形成7个集中办公区。集中办公后，怎样才能实现集约、节约又高效的目标？

去年，山西省直机关97个后勤事业单位统一划归山西省机关事务管理局，设立了山西省省直机关后勤保障中心和山西晋勤服务集团有限责任公司、山西会议服务集团有限责任公司。“改革彻底厘清了政事企之间的职责关系。”崔志明介绍，改革后，局机关制定运行保障制度、标准和计划并监管实施，保障中心提供专业性、技术性服务支持，两个公司参与市场竞争。

今年1月，《山西机关运行保障条例》正式实施，45条具体细则明确了职责目标，把山西在机关事务集中统一管理改革方面取得的成果，通过法律手段固定下来，覆盖了机关运行保障工作的基本领域。

优化资源配置

“机构合并后，人员、技术、资源都可以共享，好多项目都能做了”

今年4月，山西省检验检测中心食品与粮食检验技术研究所综合业务科负责人尚强胜要和同事们完成933个批次的食品检测任务。尚强胜所在的山西省检验检测中心食品与粮食检验技术研究所由三家检验机构整合而成，“它们分属于不同的主管部门和行业，以前都是各管各的事儿。”尚强胜说，“机构合并后，人员、技术、资源都可以共享，好多项目都能做了。”

同类型产品的检验检测具有相似性，仪器设备相近，但因隶属不同，同一区域内同类检验检测机构、实验室并存，造成重复建设、资源浪费等问题。去年12月，山西将市场监管、农业农村、粮食和物资储备、药品监管等部门的22个省、市级技术机构整合成13个专业研究所，并将标准、计量、认证纳入了改革范畴，组建成立山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）。

为确保改革过渡期检验检测工作任务衔接有序，《省直检验检测机构改革框架意见》明确了山西省检验检测中心与涉改单位原主管部门的职责关系、协作机制、考核反馈等内容。整合后，山西省检验检测中心核减了50%的人员编制，根据山西编制管理政策，临时编制将按照“退一人，收回两个临时编制、招聘补充一人”的方式逐年收回。

“未来，我们要向科技要编制，建设高标准智慧实验室，提供更加智能、便捷、高效的检验检测技术服务。”山西省检验检测中心党委书记、主任王五一说。

以山西省检验检测中心为代表的行业改革是此次改革的重点之一，山西对相关事业单位进行功能再造，省市县三级成立项目中心，推动转型项目落地见效；成立省生态环境监测中心、省能源发展中心等，为打赢污染防治攻坚战，以及相关行业领域高质量发展提供决策支持、技术支持和服务支持。

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 14 版）

(责编：胡永秋、牛镛)