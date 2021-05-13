郑嵇平 周 斌 徐周飞

近年来，浙江省湖州市吴兴区以企业需求为导向，精准扩容人才承载平台，推动人才管理改革，优化人才政策环境，通过建立“企业出题、政府答题”的人才招引机制，让各项人才政策真正落在实处、发挥作用，为当地引进和培育了一大批高层次人才领军的优质企业，有力支撑了地方经济发展。

浙江久立特材科技股份有限公司是吴兴区一家专业致力于工业用不锈钢及特种合金管材等管道系列产品研发与生产的企业。这几年，企业希望在新材料技术难题上有所突破，可苦于人才难觅。获悉企业需求后，吴兴区委人才办和区人社局及时为企业找到了相关领域的人才。4月初，在当地政府“牵线搭桥”下，中国工程院院士刘正东与该企业签约，将通过重大技术攻关，合作推进高参数先进核电、火电关键材料及部件的国产化。

“我们根据企业提出的具体人才需求进行‘画像’，然后通过政府建立的人才库、人才网和第三方机构进行寻找。”吴兴区委常委、组织部长潘帆介绍，该区去年在全市首推人才招引“云模式”，同时探索地校协同引才新机制、市场化引才新方式，实施人才新政，发放政策资金超过7000万元，以更大力度鼓励全球精英人才在吴兴安居乐业。吴兴区建立人才项目全周期发展服务体系，试点“一企一策”服务制，通过“线上+线下”联动模式，为企业提供对口服务。

“政府帮助我们引入高端人才，有助于企业实现特种材料及产品的国产化、自主化研究开发及供应。同时，提供的一系列配套政策，也让人才安心、企业舒心。”久立特材董事长李郑周说。

这几天，浙江宜可欧环保科技有限公司负责人车磊收到多个地方的邀请，对方提供优惠政策请他们前去发展，但车磊都婉拒了，“吴兴有优越的人才发展环境，我想一直留在这里。”

宜可欧是国内环保行业的领军企业，去年产值超亿元，在热解技术研究和固体危废无害化处理应用等领域自主研发的多项技术填补了国内空白。回想10年前刚落户吴兴的日子，车磊记忆犹新。在企业最困难的时候，市区两级联动，将宜可欧列入湖州市首批绿色金融支持单位，以信用质押的方式注入了资金。同时，区里举办资本人才“相亲会”，帮企业拉到8000万元的风险投资。

“服务要恰到好处，初创期的每一分服务都对企业至关重要。”吴兴区委组织部副部长沈海明说，吴兴在人才服务方式上灵活创新，既提供补贴、奖励等直接的政府支持，也积极帮助企业获取社会支持。

截至目前，该区已引进入选省领军型创新团队6个、全职引进顶尖人才12名、领军人才52名，自主培育国家级引才计划人才15名、省级引才计划人才34名。

在吴兴，人才项目培育拥有一条清晰的“升级路径”：从众创空间到区科创园再到总部经济大楼或高新区的物流装备产业园。“科创园有配套厂房，总部经济大楼有智库，物流装备园有更高端的平台，这样可以确保众创空间的人才在创业直至成功的任何一个节点都有平台可以接纳。”吴兴区人力社保局局长郭士忠说。

吴兴科创园是该区引才汇智的重要平台，得益于创新的人才项目孵化机制，该园区去年被认定为国家小型微型企业创业创新示范基地。目前，园区在孵企业有91家，其中科技类企业50家，服务研发类企业14家，众创类企业27家。

科创园只是吴兴人才培育链的一小部分。近年来，吴兴初步构建了人才创新创业平台，从科创想法到实际产业化各个环节全覆盖，“各类人才在吴兴都能找到适合自己干事创业的舞台。”吴兴区科创中心主任李颖说。

今年，吴兴人才项目培育链进一步延伸。总投资约10亿元的西塞科学谷一期项目近日在该区启动建设，将构建景观、交通、科创功能、服务为一体的复合产业链条，这里将成为企业与人才精准对接的一个新的平台。

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 14 版）

(责编：胡永秋、牛镛)