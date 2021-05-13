河南省虞城县累计登记注册农民合作社2357家——
延伸产业链 致富路更宽
“鸟语林今年的门票收入，已经超过20万元了！”在河南省虞城县豫东竹海生态鸟语林景点工作的谢玉真介绍，鸟语林属于虞城县郭土楼村股份经济合作社。几年前，谢玉真在脱贫之后加入合作社，再不怕返贫。
郭土楼村的村民们没承想，以前破旧的老村竟种出了成片竹林，成了乡村旅游的“打卡地”。
打赢脱贫攻坚战后，如何确保脱贫户不返贫、边缘户不致贫，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接？农民合作社“扶上马，送一程”，发挥了重要作用。虞城县累计登记注册2357家农民合作社；按照党支部引领、合作社带动、贫困户受益的方式，在全县601个行政村建立精准扶贫专业合作社，有力助推农民增收致富。
强化联系
吸纳农户入股
给予务工机会
数年前，郭土楼村兴起养殖鹦鹉热潮。此后村里流转数十亩地，建成“鸟语林”，发展乡村旅游。
景点越来越火，农民如何参与？村股份经济合作社分101股，每股2万元，吸纳全村121户脱贫户全部加入。
“我的投资包括8000元产业扶贫资金、5亩地5年收益，算3股！”谢玉真首批加入合作社，按约定，今年10月即可分红。她还在景区打工，每月能再挣1800元。
增收致富，途径多元。2017年，虞城县强化合作社与脱贫户之间的联系，在全县601个行政村组建精准扶贫专业合作社。2018年4月，全县投入产业扶贫资金1.04亿元，覆盖2.6万户贫困户，户均4000元。
郭土楼村成立杰成精准扶贫种养殖专业合作社，种植128亩芍药，能卖钱，可观赏。村党支部书记杨新文算了笔账：全村30多万元产业扶贫资金注入合作社，占股30%。今年10月，芍药出土，预计亩均收入3万元左右、总收入380多万元，脱贫户按比例分配115万多元。此外，还可以拿到每年每亩1000元的土地流转费、每年人均6000元左右的务工费。
虞城县县长白超介绍，目前，全县有180家农民专业合作社参与产业扶贫，年总产值1.5亿元；依托合作社建立60个产业扶贫基地，资产收益帮扶带动近2万户。
强化服务
推广电商模式
提供技术帮扶
中央农办、农业农村部等部门和单位联合印发文件，开展农民合作社规范提升行动，鼓励农民合作社加强农产品初加工、仓储物流、技术指导、市场营销等关键环节能力建设，延伸产业链条，拓宽服务领域。
乔集乡附近盛产苹果，可是果农普遍不重视分拣、包装，论斤称、论堆卖，利润低、销售难。
乔集乡六庄村的刘训长今年36岁，大学毕业后看准商机，返乡成立电子商务公司，和苹果种植合作社联手，成立苹果分拣包装中心，打响“虞城苹果”品牌。分拣后的苹果按等级售、论个头卖，平均每斤多赚0.4元，每户果农平均一季多收入4000多元，利润增加30%以上。
“去年，通过网络销售、批发商订购、个人团购，总共帮农户卖了5000多万斤苹果。”刘训长介绍。从销售末端到产业链前端，刘训长介入苹果产业越来越深。流转土地，成立家庭农场，2014年他又成立烟云种植专业合作社，帮社员种植苹果两万多亩。
“低价采购复合肥，组织人员喷农药、剪树枝，提供技术帮扶，每亩地节约成本200多元。”刘训长说，“投资建设容量100多万斤的冷库，行情好时，比平常多赚40%。”
合作社参与，推动连片种植、规模饲养，标准化生产……2017年，河南懂菜农业科技有限公司的董胜利回到家乡，成立隆世达种养殖专业合作社。目前，流转土地4000多亩，种植订单蔬菜瓜果，帮社员每户年均增收5000多元，村集体每年分红5万元。在合作社带动下，虞城县优质果树面积达10万亩，新品种红富士苹果面积达6万亩，设施水果面积达两万亩，优质瓜菜面积达9万亩。
规范管理
加强组织引导
保障成员权益
在黄冢乡老赵楼村，房前屋后、地头路边多见梨树。“5月，是梨树果实膨大初期，也是防治病虫害的关键期。培训、防病、疏果，一点儿不敢马虎。”老赵楼村驻村第一书记、农艺师张长中说。
6年前，张长中从虞城县园艺局来到老赵楼村，反复筛选扶贫产业，最后锁定种梨，让合作社挑大梁。可村里有人并不买账，“贫困户没话语权，辛苦一场，替大户打工。”
“党支部引导，村集体占股，健全组织机构、章程，保证合作社姓农属农为农。”张长中作出承诺后，赢得了信任。
人心齐了，老赵楼村成立精准扶贫种植养殖专业合作社。合作社统一购买、供应农资、技术指导，从无到有，发展300多亩梨园。结梨果前期3年，在树下套种花生、中药材。到2020年秋，梨树初步进入盛果期，亩均产梨3000多斤，每斤卖价2.95元，毛收入270万元。
因势利导，虞城县鼓励农民合作社成立党支部，加强对合作社成员的组织和引导，保障成员合法权益。合作社管理日趋规范，路子越走越宽。
“农民合作社越办越红火，大伙的致富路也越走越宽。”虞城县委书记朱东亚说。
《 人民日报 》（ 2021年05月13日 01 版）
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