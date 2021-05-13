魏玉坤、邹多为

原标题：劳动年龄人口下降，人口红利会消失吗

第七次全国人口普查结果显示，我国16岁至59岁劳动年龄人口为8.8亿人，劳动年龄人口的总规模仍然较大；人口平均年龄为38.8岁，依然年富力强。

“我国劳动力资源依然丰富，人口红利继续存在。”国务院第七次全国人口普查领导小组副组长、国家统计局局长宁吉喆说。

人口红利，是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大，社会抚养负担较轻，为经济发展创造了有利的人口条件。

从总量上看，与2010年相比，我国劳动年龄人口减少4000多万人。国家统计局总统计师曾玉平指出，尽管劳动年龄人口减少，但我国劳动力资源的绝对量依然较大。

值得注意的是，在我国60岁及以上人口中，60岁至69岁的低龄老年人口占55.83%。

“这些低龄老年人大多具有知识、经验、技能的优势，身体状况还可以，发挥余热和作用的潜力较大。”宁吉喆说。

南开大学人口与发展研究所教授、中国人口学会副会长原新认为，国家提出延迟退休，如果男性和女性最终退休年龄一致，释放出的性别红利把一些年轻老年人口变成大龄劳动力，劳动力资源又得到增加和补充。

目前我国育龄妇女3亿多人，每年能保持1000多万的出生人口规模；生育政策取得积极成效，出生人口数量快速回升；近10年我国经济社会快速发展，人民生活水平不断提高，医疗卫生条件大幅改善等积极因素将支撑人口总量保持增长……这都意味着，我国劳动力人口资源仍然充沛，人口红利将继续发挥作用。

与此同时，伴随着人口素质不断提高，人才红利新的优势将逐步显现。

普查结果显示，劳动年龄人口素质显著提高。劳动年龄人口平均受教育年限从2010年的9.67年提高至10.75年，文盲率从2010年的4.08%下降为2.67%；高中及以上受教育程度的人口达3.85亿人，占比为43.79%，比2010年提高了12.8个百分点。

“我国现有相当大规模的劳动人口，通过提升国民教育水平和全民健康水平，不断提高人口素质，将持续释放人才红利。”国务院发展研究中心社会发展研究部研究员冯文猛说。

当前，我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，质量改善支撑型的人才红利作用更加凸显。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，把提升国民素质放在突出重要位置，构建高质量的教育体系和全方位全周期的健康体系，优化人口结构，拓展人口质量红利，提升人力资本水平和人的全面发展能力。

曾玉平表示，随着人口素质的提高，人口红利逐步向人才红利转变，人口资源的优势将得到有效发挥，会进一步促进经济发展方式转变、产业结构升级、全要素生产力提高，推动人口和经济社会持续协调、健康发展。

(责编：赵超、吕骞)