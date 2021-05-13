姚均芳、刘慧

原标题：从上市公司“成绩单”看哪些行业最“赚钱”

随着上市公司2020年年报和2021年一季报披露收官，“赚钱”榜单也随之出炉。

受疫情下境内外相关需求快速增长拉动，2020年生物医药行业业绩“领跑”。沪市科创板中，生物医药行业净利润增速高达256%，在六大行业中拔得头筹。生物医药行业在深市同样吸睛，2020年净利润同比增长近一倍，在利润增长中贡献最大。

从具体公司来看，深市创业板中的中红医疗、康泰医学、稳健医疗2020年净利润增幅分别高达2883.8%、731.37%、597.5%。

电子行业同样表现不俗，深交所表示这是由于“电子消费品以及云服务需求的不断提升，以及新兴产业对电子元器件需求的超预期增长。”

深交所统计显示，2020年，深市电子行业净利润增速为49.3%，较上年增加26.1个百分点。生物医药、电子行业合计贡献了深市整体20%的利润。

沪市科创板中，新能源行业和新一代信息技术行业，净利润增速也分别达到80%和68%，显现了强劲增长动能。

从这些盈利快速增长行业来看，多属于新兴行业。随着新旧动能转换和创新驱动，新兴行业公司迎来更好的发展机遇。

中证金融研究院院长张望军说：“2020年，家数占比近四成的高技术制造业、高技术服务业等新经济行业上市公司，盈利增速明显超过传统制造业和服务业水平。”

据中证金融研究院统计分析，2020年，以计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业为代表的高技术制造业净利润同比增速分别为73.92%和59.54%，显著高于制造业整体的37.38%。以信息传输、软件和信息技术服务业为代表的高技术服务业净利润同比增长45.78%，显著高于服务业整体的-61.12%。

科技对盈利的“加速器”作用，从科创板、创业板跑赢市场整体也可以得到印证。集中了“硬科技”“创新创业”公司的科创板、创业板，2020年和今年一季度均交出亮丽答卷，净利润增速明显高于市场整体。

“随着绿色转型加快推进，新兴绿色产业上市公司今年一季度业绩表现尤为突出。”中证金融研究院公司金融研究部副研究员孙即说，今年一季度新能源、新材料行业上市公司净利润同比增速达到91.96%、153.88%，显著高于疫情前2019年一季度的20.11%和-7.23%。

部分传统行业在不同因素推动下获得较快增长。比如，由于工业品价格上涨，深市化工、钢铁、有色等传统上游制造业，2020年利润涨幅较为明显，化工和有色行业扭亏为盈，钢铁行业净利润增速由负转正。建材行业受益于基建投资加码，净利润增长32.6%。

沪市中，受益于基建投资加码、出口需求增长、国产替代提速等因素，通用设备、专用设备制造行业迅速复苏并较快增长，净利润同比分别增长51%和48%。

在多数行业稳步增长的同时，部分行业受疫情影响仍恢复较慢。2020年沪市交通运输、住宿餐饮等行业尚未扭亏，文体娱乐、批发零售、租赁和商务服务等行业仍处于深度下降区间，净利润同比分别下降64%、38%和14%。

“今年以来上市公司业绩延续稳定恢复性增长态势，但疫情‘伤痕效应’仍在。”张望军指出，部分线下接触性消费、服务行业恢复相对迟缓，工业产业链恢复不平衡，终端消费仍然偏弱。需密切关注公司分化、发展不均衡、部分企业信用违约风险等问题，不断稳固经济高质量发展基础。

(责编：赵超、吕骞)