王希

原标题：央企已在雄安新区设子公司等百余家

记者从国务院国资委了解到，中央企业在雄安新区设立子公司、分公司及各类分支机构已达100余家，在参与雄安新区启动区建设和起步区重大基础设施建设方面取得重要进展和积极成效。

具体来看，这些中央企业子公司、分公司及各类分支机构主要布局在基础设施建设、前沿信息技术、先进生物技术、现代服务业、能源、新材料等领域。

国资委要求中央企业立足地方所需、发挥央企所长，进一步深化央企与地方的合作，更好服务京津冀协同发展战略，助力疏解北京非首都功能，支持雄安新区建设发展。

据了解，国资央企下一步将充分利用中央企业在能源、电力、通信、轨道交通等领域的产业基础和专长特长，加大基础设施和重点工程建设投入；强化创新引领，在雄安加快布局一批国际一流的新型科研机构、高新技术企业，建设一批重点实验室、工程研究中心等。

同时，国资央企将以国企改革三年行动为契机，加大市场化改革力度，积极打造雄安高质量发展新引擎；坚持绿色优先，推动智慧城市建设，助力雄安构建绿色生态宜居美好家园。

(责编：赵超、吕骞)