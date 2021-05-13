何欣荣、屈凌燕、程士华、陈刚、王菲

原标题：快！长三角首季经济关键字

17.6%、19.2%、19.5%、18.7%，这是沪苏浙皖一季度的经济增速数字。作为全国重要的发展引擎，一季度长三角三省一市不但引擎持续轰鸣，还争相在深化合作、转型升级中贡献各自的长板，将一体化发展做得更实更深。

跑得快：“大块头”跑出加速度——

特斯拉、蔚来、智己、威马、上汽R、华人运通……一批中外新能源汽车企业齐聚长三角。今年一季度，作为新能源汽车重要生产基地，上海、安徽的新能源汽车产量同比分别增长380%、358%，增速均远高于280%的全国平均水平。长三角已成为我国新能源汽车产业高地。

新能源汽车只是长三角经济发展的一个缩影。统计显示，今年一季度上海地区生产总值两年平均增长4.7%，江苏两年平均增长6.4%，浙江两年平均增长6.2%，安徽两年平均增长5.4%。

合计来看，今年一季度长三角的区域生产总值突破6万亿元，占全国经济总量的比重达24.55%，较去年同期提高0.44个百分点。三省一市中，有三家近两年的平均经济增速超过全国水平，可谓体量大还跑得快。

宏观稳，微观活。一季度末，江苏省市场主体总数达到1268.2万户，同比增长18.8%，其中，苏州昆山成为全国首个市场主体突破100万户的县级市；安徽省市场主体数量达604.47万户，同比增长15.13%。

推进快：拧成“一股绳”、下好“一盘棋”——

上海西郊的虹桥商务区内，虹桥进口商品展示交易中心（虹桥品汇）拔地而起。这里，汇聚着70多个国家和地区2000多个品牌的2万多款商品，仿佛“永不落幕”的进博会。

“采购商上午从长三角的城市过来，当天采购完就可以直接回去。”虹桥国际进口商品展销有限公司市场总监朱菁说，立足长三角，虹桥品汇准备打造10个百亿级进口商品集散中心、形成1个千亿级国际贸易总部集聚区。

落实长三角一体化发展国家战略，三省一市在基础设施、产业协作、生态环境、公共服务等多个领域，频频落子。在拧成“一股绳”、下好“一盘棋”的理念指引下，把“各自优势”打造为“共同长板”。

基础设施方面，杭绍台高铁、沪苏湖铁路等项目正在抓紧建设；产业协作方面，围绕“1+7+N”产业联盟体系，G60科创走廊已建立产业（园区）联盟13个、产业合作示范园区11个；公共服务方面，苏州华德电子有限公司总经理、马来西亚籍的翁文星，今年一季度获得上海首张面向非在沪工作外籍人士的海外人才居住证。

更多的措施正在酝酿中。安徽提出，要紧扣一体化和高质量两个关键词，推动安徽合肥、上海张江国家科学中心“两心同创”，推进安徽自贸区与沪苏浙自贸区“双自联动”，支持合肥都市圈与南京等都市圈“双圈协同”，等等。

转型快：为制造业装上“数字大脑”——

在“大脑中枢”上点一点预设参数，生产线便能自动完成从物料调度到成品下线的全流程操作……在浙江卧龙电气的“黑灯车间”，原本需要两天的制造周期一下子缩短为2小时，一天能下线8万台电机。

“通过数字化改造，抢抓智能制造发展机遇，公司一季度订单较去年同期明显好转。”卧龙电气副总经理张红信说。

数据显示，一季度浙江数字经济核心产业制造业增加值同比增长47.1%，拉动规模以上工业增加值增长6.1个百分点。

信息技术和先进制造是长三角的强项。上海发布了《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》，江苏印发了《关于深入推进数字经济发展的意见》，浙江和安徽则分别实施《浙江省数字经济促进条例》和《安徽省大数据发展条例》。

长三角的数字化转型，涉及生产、生活和社会治理等方方面面。仅以生产数字化为例，目前长三角地区共建设工业互联网平台186个，其中上海宝信、江苏徐工汉云、浙江阿里云等5个平台，还入选工信部“2020年跨行业跨领域工业互联网平台”。

(责编：赵超、吕骞)