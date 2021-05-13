1999元旗舰机退场 国产手机发力高端市场
华为之后 挑战苹果谁接棒？
随着制造成本水涨船高和国产手机谋求品牌升级，曾经极具诱惑的1999元旗舰机一去不返，但5G手机市场的激烈竞争仍在延续。今年以来，面对华为遭打压后的市场空白，小米Ov争相吹响发力高端市场的“冲锋号”。从安卓机皇到安卓之光，国产5G手机身价不凡，六七千元的旗舰机俯拾皆是，但谁能接棒华为挑战苹果？消费者们还在期盼真正重量级的国产旗舰机诞生。
5G旗舰机“贵气逼人”
打开京东商城，正准备换部5G手机的市民陈先生惊讶地发现，如今不仅5G套餐贵，5G手机同样“贵气逼人”。
“我搜了一下，小米11 Ultra和OPPO Find X3 Pro都卖到了6999元，顶配的vivo X60 Pro+要5998元，一加9的旗舰版也要5999元。”陈先生表示：“国产手机怎么价格‘蹿’得厉害？”
消费者更想不到的是，从售价到技术都更为高端的国产旗舰手机已经在路上。多方消息显示，本月内OPPO另一款高端旗舰机Reno 6将面市，年内小米还将发布旗舰手机小米MIX 4，vivo的旗舰机NEX 5或将于下半年亮相，荣耀也将尽快推出高端旗舰Magic系列。
随着中企手机军团发力中高端市场，不要说1999元的旗舰手机，就连三千多元的5G新机都已无法担当旗舰机。
事实上，在华为遭遇制裁风暴后，“缺芯”危机使得其手机业务踩下急刹车，市场份额随即大跌。国际调研机构Counterpoint的数据显示，今年2月华为手机的全球市场份额已跌至4%，位居第六。而此前，华为手机销量曾高居全球第二。如今，华为留出的市场空白，给了其他国产品牌扩张的良机。
今年2月，小米手机的全球市场份额升至13%，销量仅次于苹果的17%，不仅成功跻身全球第三，也成了名副其实的中国第一大手机厂商。在荣耀手机尚未大展拳脚之际，Ov也在加速分食5G时代的中高端市场，销售势头同样是一路上行。
成本上涨迫使厂商发力高端
不过中企冲击高端市场也带来一个“副作用”——手机越卖越贵。这既有5G时代手机硬件成本水涨船高的客观因素，也有企业追逐高利润的主观因素。
目前5G手机芯片平均成本已超过85美元，而4G手机芯片平均成本还不足60美元。不仅如此，顶级旗舰手机的“堆料”水平也快速攀升。120赫兹高刷新率、动辄10亿色的高档屏幕、5000万乃至1亿像素的摄像头、512G的手机存储器……这些消费者习以为常的高配也必然带来价格攀升。
此前，华为作为国产手机高端化的先行者，已经蹚出了一条成功之路。如今，小米Ov纷纷效仿，希望实现市场份额与利润的双增长。
中企挑战苹果仍需奋起直追
虽然近几年中企手机军团整体上升势头明显，但比起苹果这个老对手，国产手机企业依然差距巨大。
自从苹果发布了iPhone12系列手机以后，步入5G时代的苹果销量和营收一直呈现暴涨态势，并成了国际手机市场上的大赢家。今年4月底苹果公布的最新财季数据显示，一季度苹果实现了895.84亿美元营收，同比上涨54%。当期苹果净利润达到236.3亿美元，增幅更是高达110%。
值得注意的是，在当季苹果整体营收中，仅iPhone手机的销售额就占据了近500亿美元，一举打破了以往的销售纪录，显示出新一代iPhone的吸金实力。
国产手机品牌也在发力追赶。国际调研机构canalys的一季度数据显示，当期小米与OPPO、vivo的全球份额分居三、四、五位。其中，一季度小米出货量达4900万部，增速达62%高居全球第一。与此同时，OPPO、vivo的增速也达到60%和48%，均远远超越苹果与三星的增速，显示中企手机军团在5G时代集体向上冲刺的良好势头。
但在利润方面，苹果的强势地位依然难以撼动。IDC与Counterpoint等国际调研机构多年来公布的数据显示，长期以来每年苹果都拿走了全球手机市场六成左右的利润。在2020年《财富》世界500强利润榜上，苹果在最赚钱公司排名中高居全球第三，中国手机企业仍无一上榜。
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